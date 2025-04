Na wstępie należy zaznaczyć, że pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu.

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. Nowo powstała rodzina nie traci jednak uprawnienia do urlopu macierzyńskiego. Jeżeli kobieta z niego zrezygnuje, w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko.

Pracownik – ojciec musi złożyć u swojego pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie.

Kodeks pracy na to zezwala, w praktyce jednak takie sytuacje należą raczej do rzadkości. Matki są z reguły bardziej emocjonalnie związane z dzieckiem, ponadto najczęściej karmią piersią, więc praca w takim okresie jest zdecydowanie utrudniona. Ponadto, ojcowie w większości wolą jednak oddać znaczną część obowiązków przy dziecku matce, co wynika między innymi z lęku przed maleństwem.

Jakie formalności

Jeżeli jednak rodzice zdecydują się na taką zamianę, muszą pamiętać o formalnościach, jakich muszą dopełnić. Po pierwsze jest to zatem pisemny wniosek ojca u swojego pracodawcy. Następnie pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do takiego wniosku należy dołączyć zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu. Urlop macierzyński ojca musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę – matkę.