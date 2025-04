Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, a co za tym idzie, nie dotyczą jej przepisy Kodeksu pracy. Pracownik ma jednak pewne prawa, z których powinien korzystać, by taka umowa dawała mu nieco większe zabezpieczenie. Chcesz wiedzieć, jak wydłużyć okres wypowiedzenia, dostać zasiłek macierzyński lub mieć zagwarantowaną emeryturę mimo pracy na podstawie umowy zlecenia? Przeczytaj!

Umowa zlecenie a świadczenia

Umowa zlecenie a okres wypowiedzenia

Umawiając się z pracodawcą na wykonanie jakiegoś zlecenia, podpisujesz z nim stosowną umowę. Zlecenie, podobnie jak każda inna umowa cywilnoprawna może zostać sformułowana w taki sposób, jaki będzie najodpowiedniejszy dla obu stron, oczywiście w ramach obowiązującego prawa. To znaczy, że pracownik może wynegocjować z pracodawcą taki okres wypowiedzenia, jaki da mu największy komfort. Nigdzie nie jest zakazane ustalanie np. miesięcznego okresu wypowiedzenia dla umów zleceń. Warto o tym pamiętać.

Umowa zlecenie a zasiłek macierzyński

Aby mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego, wystarczy, że ciężarna będzie w chwili porodu miała opłacone składki chorobowe. Mając umowę o pracę, takie składki są obowiązkowo odprowadzane przez pracodawcę, natomiast przy umowie zleceniu jest to sprawa dobrowolna. Jeśli kobieta jest w ciąży i pracuje na podstawie zlecenia, wystarczy, że zgłosi w kadrach chęć odprowadzania ze swojej pensji składek chorobowych, a w momencie porodu, będzie uprawniona do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Wysokość składek chorobowych wyliczana jest indywidualnie od dochodów, stanowią 2,45 proc. wynagrodzenia.

Umowa zlecenie a emerytura

Często pracodawcy umawiają się z pracownikami na podpisanie umów cywilnoprawnych ze względu na niższe koszty pracy. Wówczas istnieje szansa, że pracownik będzie dostawał miesięcznie netto więcej, niż gdyby pracował na umowie o pracę. Tę różnicę warto samemu odkładać na poczet przyszłej emerytury. Może się okazać, że takie indywidualne oszczędzanie da nam w przyszłości wyższe świadczenie, niż emerytura z ZUS-u.

Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć o umowie zlecenie:

