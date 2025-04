DARMOWY ABONAMENT RADIOWO-TELEWIZYJNY

Zwolnienie od opłat abonamentowych za radio i telewizję przysługuje z racji wieku osobie, która ukończyła 75 lat. Przysługuje także między innymi tym osobom, które: *ukończyły 60 lat i mają emeryturę, której wysokość nie przekracza kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku; *mają prawo do świadczenia przedemerytalnego; *są bezrobotne;* korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;* są zaliczane do I grupy inwalidzkiej lub mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy lub znaczny stopień niepełnosprawności; * otrzymują rentę socjalną z ZUS. Całkowity wykaz osób zwolnionych z opłat można znaleźć na stronie internetowej Poczty Polskiej: www.poczta-polska.pl

TANIEJ ZA PASZPORT

Emeryci i renciści (a także kombatanci, osoby niepełnosprawne i podopieczni domów pomocy społecznej) oraz ich małżonkowie - jeśli są na ich utrzymaniu - mają 50 proc. zniżki. A osoby powyżej 70. roku życia nie płacą w ogóle.

TAŃSZE LEKI

Można znaleźć apteki, w których są specjalne ul- gi dla seniorów. Często są to apteki internetowe, np. www.apteka.senior.pl albo www.kupuj.taniej.pl. Ulgę przy zakupie leków zawsze mają inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich małżonkowie.

TAŃSZE ZAKUPY I USŁUGI

W niektórych supermarketach seniorzy płacą mniej w wybranych dniach tygodnia. Tańsze usługi dla osób starszych oferuje wiele zakładów fryzjerskich i kosmetycznych (codziennie lub w wybrane dni). Podobnie jest w niektórych restauracjach, basenach, siłowniach.

KONTO ZE ZNIŻKĄ

W niektórych bankach oferuje się seniorom specjalne konta, za prowadzenie których płaci się mniej niż za standardowe. Tak jest np. w WBK (3 zł), BGŻ (5 zł), BPS (5 zł), Deutsche Bank (3 zł), w Banku Pocztowym (0 zł, ale za kartę do bankomatu płaci się 4 zł miesięcznie). Niektóre banki oferują seniorom darmowe wypłaty z konta, pakiet ubezpieczeniowy assistance.

ULGI KOMUNIKACYJNE

W większości miast osoby, które ukończyły 70 lat, mogą jeździć za darmo, a w niektórych, np. w Bydgoszczy i Toruniu - od 65 lat. Darmowe przejazdy mają też inwalidzi I grupy, niepełnosprawni w stopniu znacznym, niezdolni do samodzielnej egzystencji, niewidomi i osoby im towarzyszące.

Na pociąg. Przewoźnicy proponują zniżki na przejazdy. W PKP InterCity karta seniora, która dla osób pow. 60 r. życia kosztuje 150 zł, upoważnia przez rok do kupna biletów z 50-proc. zniżką na pociągi TLK i Express InterCity. O połowę tańsza jest karta seniora oferowana przez Przewozy Regionalne. Emeryci i renciści oraz ich małżonkowie mogą także 2 razy w roku skorzystać z 37-proc. ulgi w po- ciągach TLK, Express InterCity i InerRegio. Trzeba mieć specjalne zaświadczenie z organizacji emeryckiej.

Inwalidzi wojenni i wojskowi z I grupą inwalidzką mają 78 proc. zniżki w pociągach osobowych, pospiesznych i TLK oraz 37 proc. w ekspresach, pociągach InterCity, EuroCity (osoby im towarzyszące jako przewodnicy - 95 proc. zniżki). Natomiast kombatanci II i III grupy inwalidzkiej mają 37 proc. ulgi we wszystkich typach pociągów.

Na autobus. Tylko inwalidzi I grupy niezdolni do samodzielnej egzystencji mają zniżkę - 37 proc. na przejazdy w autobusach dalekobieżnych i 49 proc. w innych (a osoby im towarzyszące - 95 proc.). Emeryci i renciści mogą jedynie liczyć na promocje i zniżki zależne wyłącznie od przewoźnika.

Na samolot. Niektóre linie lotnicze mają specjalną ofertę dla seniorów - obowiązuje ona na wybranych trasach i w ściśle określonych terminach. Upusty wynoszą zazwyczaj od 10 do 25 proc.