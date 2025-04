1. Zalanie, pożar i inne zdarzenia losowe

Niektórzy właściciele mieszkania zapisują w umowie, że najemca ma obowiązek ubezpieczenia mieszkania. To powszechna i dobra praktyka. Jednak nawet jeśli nie mamy takiego warunku, warto jest zdecydować się na ubezpieczenie najemcy. Zdarzenia losowe zdarzają się zupełnie niespodziewanie. Pożar, zalanie, zniszczenia spowodowane ciężkimi warunkami pogodowymi czy inne sytuacje losowe, mogą spowodować, że na naszych barkach spocznie kosztowny obowiązek naprawy szkód. Dzięki ubezpieczeniu nie będziemy się musieli o to martwić.

2. Pomoc specjalistów po szkodzie

Dzięki pomocy Assistance możemy liczyć między innymi na przyjazd profesjonalistów, którzy pomogą ustalić przyczyny szkody, a nawet na miejscu naprawią uszkodzony element. Na pomoc mogą składać się takie elementy jak: interwencja specjalistów (m.in. hydraulik, ślusarz, szklarz, elektryk, murarz, technik urządzeń klimatyzacyjnych bądź grzewczych), przegląd techniczny instalacji gazowej lub elektrycznej, zabezpieczenie mienia. Ten ostatni element jest również bardzo ważny. Jeśli mieszkanie zostanie pozbawione drzwi wejściowych, potrzebna będzie osoba dozorująca. Jeśli najważniejsze ruchome przedmioty trzeba będzie zmagazynować w bezpiecznym miejscu, potrzebny będzie transport i magazyn. Niektóre ubezpieczenia zapewniają i taką pomoc.

3. Włamanie z kradzieżą

Dobre ubezpieczenie powinno obejmować również kradzież, włamanie, włamanie z kradzieżą oraz akty wandalizmu. Nawet jeśli mieszkanie znajduje się na strzeżonym osiedlu, a my raczej nie posiadamy przedmiotów, które mogłyby paść ofiarą złodziei, musimy wiedzieć, że przestępcy bywają bezwzględni i pomysłowi. Jeśli potencjalny intruz znajdzie u nas „jedynie” pierścionek po babci, ze wściekłości może dokonać zniszczeń, za które to my będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. A pierścionka i tak nie odzyskamy. Wprawdzie wartości sentymentalnej nie da się wycenić, ale jeśli będziemy stosownie ubezpieczeni, możemy liczyć na zwrot wartości rynkowej skradzionego przedmiotu.

4. Ubezpieczenie OC - szkody z twojej winy

Gdy wprowadzamy się do wynajmowanego mieszkania często zastajemy tam sprzęty, które właściciel zostawia do użytkowania, że AGD, instalacje, RTV, całe wyposażenie mieszkania. Nie mamy żadnej gwarancji, że ktoś przed nami odpowiednio dbał o sprzęt AGD czy instalacje. Jeśli, przykładowo, dojdzie do zalania sąsiada, a specjalista nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, czy to była nasza wina, czy nie, staniemy przed obowiązkiem pokrycia kosztów naprawy szkód ze swojej własnej kieszeni. Zarówno w wynajmowanym przez nas mieszkaniu, jak i mieszkaniu sąsiada. Jeśli jednak zdecydujemy się na ubezpieczenie OC, to ubezpieczyciel pokryje szkody. Tego typu opcja przydaje się przy wszystkich niejasnych lub kłopotliwych sytuacjach. Na przykład wówczas, gdy nasi goście coś zniszczą i niezręcznie będzie dochodzić, kto jest winowajcą.

5. Ubezpieczenie rzeczy poza mieszkaniem

Niektórzy ubezpieczyciele oferują jako dodatkową opcję ubezpieczenie rzeczy, które często zabieramy ze sobą na przykład portfel, smartfon, laptop, torebka. Ubezpieczenie może je objąć nie tylko kiedy znajdują się w mieszkaniu, ale również w sytuacjach, gdy podczas podróży, spaceru lub podczas przenoszenia z pracy do domu, padniemy ofiarą rabunku lub kradzieży tych przedmiotów. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, ubezpieczyciel zwróci pieniądze. Oczywiście pamiętajmy, że takiej ochronie muszą towarzyszyć określone warunki. Nie możemy np. zostawić laptopa na widoku, w otwartym samochodzie. Musimy też mieć zachowane rachunki za przedmioty, a sprawę zgłoszoną na policję.

6. Możliwość zakupu ubezpieczenia online



Dziś możemy zdecydować się na zakup ubezpieczenia najemcy online. To bardzo komfortowa opcja, dlatego że mamy możliwość bez presji porównać różne opcje, oferty, a wszystko to przed ekranem naszego prywatnego komputera. Spokojnie, w zaciszu domowym możemy zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia, sprawdzić dodatkowe opcje i pakiety ubezpieczeń. Nie musimy wychodzić z domu, rozmawiać z ubezpieczycielem, jeśli potrzebujemy standardowych form ubezpieczenia. Jeśli jednak nasze potrzeby będą nietypowe, powinniśmy skontaktować się z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej.

fot. Materiały prasowe

7. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie

Jeśli posiadamy w swoim mieszkaniu cenne dzieła sztuki, zestawy kolekcjonerskich monet lub inne bardzo cenne rzeczy, których utrata lub uszkodzenie przekreśli wiele lat poszukiwań oraz inwestycji konkretnych środków finansowych, powinniśmy zabezpieczyć nasze mienie. Ubezpieczenie dotyczy również rzadkich instrumentów muzycznych, antyków, zabytków, cennych eksponatów. Z całą pewnością takie przedmioty trudniej będzie ubezpieczyć online, ale niezależnie od wyzwań strukturalnych, warto jest skontaktować się z ubezpieczycielem i wybrać stosowną ochronę.

8. Dziecko, pies, kot

Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują ciekawe rozszerzenia ubezpieczeń, które sprawiają, że możemy objąć ochroną nasze dzieci i zwierzęta. Przykładowo: jeśli nasza pociecha straci rowerek lub jeśli nasz pupil będzie potrzebował opieki weterynaryjnej, otrzymamy nie tylko dofinansowanie, ale również pomoc w organizacji niezbędnych elementów.