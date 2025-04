To oni mają kredyty we frankach!

Kto tak naprawdę najczęściej kusi się na zaciągnięcie kredytu we frankach? Jak wygląda sytuacja polskich frankowiczów? Sprawdźmy!



Kobiety czy mężczyźni?

Która płeć chętniej kusi się na kredyt we frankach? Może wydawać się, że to mężczyźni są bardziej zasadniczy, nieufni i mniej przychylni kredytom w obcej walucie, a jednak nie. Z badań wynika, że więcej kredytów we frankach zaciągniętych jest jednak przez mężczyzn. Liczby mówią same za siebie:

470 tys. – liczba kobiet

483 tys. - liczba mężczyzn

Czy problem ze spłatą kredytu we frankach jest poważny?

Okazuje się, że wcale niekoniecznie. Dotąd aż 98,6 proc. (939,8 tys.) osób terminowo spłaca swój kredyt we frankach. Tych niespłacających jest niewielki procent. Być może jednak teraz po ostatnich dużych wahaniach kursu tej waluty te proporcje się zmienią. Na razie jednak nie ma co popadać w panikę.

Jeśli kredyt we franku, to tylko na mieszkanie?

Tu pojawia się problem. Okazuje się, że wielu kredytobiorców ma kredyty we frankach na mieszkanie, lecz także inne kredyty np. konsumpcyjne. Prawie 80 proc. Polaków, którzy w ogóle mają kredyty, ma ich więcej niż jeden. Taka sytuacja nie jest zbyt optymistyczna, ponieważ to oni właśnie mogą uwikłać się w narastające pętle długów i próbować jednymi kredytami spłacać kolejne. Zawsze trudniej jest uregulować kilka zadłużeń niż jedno.

Należy tu dodać, że rekordziści kredytobiorcy, oprócz kredytu hipotecznego we frankach, posiadają także dziesięć lub więcej innych kredytów. Obciążenie finansowe ich budżetów domowych jest więc największe i to oni mogą najtrudniej poradzić sobie z nagłym skokiem wartości franka.

Portret kredytobiorcy frankowego:

65 proc. osób posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach pochodzi z Pokolenia X. Są to osoby urodzone w latach 1967 – 1981

we frankach pochodzi z Pokolenia X. Są to osoby 10% osób posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach mieszka w Warszawie

posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach kredytobiorcy z Pokolenia X posiadają 72 proc. wartości wszystkich kredytów we frankach (do spłaty na listopad 2014 mieli: 98,9 mld PLN)

(do spłaty na listopad 2014 mieli: 98,9 mld PLN) 78 proc . osób z Pokolenia X ma oprócz kredytu mieszkaniowego we franku jeszcze jeden inny czynny kredyt

. osób z Pokolenia X ma oprócz kredytu mieszkaniowego we franku 27 proc. kredytobiorców , którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy we franku, stanowi drugą w kolejności dominująca grupę kredytobiorców frankowych – są to osoby z Pokolenia osób dojrzałych , urodzone w latach 1948-1966.

, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy we franku, stanowi drugą w kolejności dominująca grupę kredytobiorców frankowych – są to osoby z Pokolenia osób dojrzałych 2 proc. – seniorzy (ur. przed 1948)

(ur. przed 1948) 6 proc. – młodzi tj. osoby z Pokolenia Y (ur. 1982 – 1995), przy czym 59 proc. kredytobiorców z Pokolenia Y posiadających kredyt mieszkaniowy we franku stanowią kobiety.

