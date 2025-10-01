Za konceptem stoi Adam Fabisiak, znany z kultowych „Niewinnych Czarodziei 2.0”. Tym razem stworzył miejsce, które łączy gastronomię, design i emocje. To restauracja, do której przychodzi się nie tylko na drinki lub dania, ale po przeżycie, które na długo zostaje w pamięci. W kuchni rządzi Karol Kocik szef kuchni, którego filozofia opiera się na francuskiej precyzji i japońskiej uważności.

Reklama

mat. prasowe

Każde danie jest tu zaprojektowane tak, by angażować wszystkie zmysły, wygląda jak dzieło sztuki, pachnie i smakuje tak, że trudno pozostać obojętnym. Kolacje przybierają formę spektaklu, podczas którego oprócz menu goście otrzymują scenariusz emocji, w którym obsługa zapewnia kolejne kulinarne odsłony.

Wybitnie Nieznani to jednak nie tylko wieczorne show. Poranne śniadania mają w sobie kojącą lekkość, lunche inspirują i pozwalają na chwilę oddechu w ciągu dnia, a wieczory zamieniają się w prawdziwy rytuał. To miejsce, które potrafi dopasować się do rytmu dnia swoich gości, a jednocześnie nieustannie zaskakuje.

mat. prasowe

Dlaczego już teraz mówi się o nim tak dużo? Bo to nie kolejna restauracja, ale nowa definicja gościnności. To adres, do którego chętnie zaglądają nie tylko warszawiacy, ale także artyści, influencerzy i osoby, które szukają miejsc wyjątkowych, gdzie jedzenie jest sztuką, a chwila spędzona przy stole staje się przeżyciem samym w sobie.

Wybitnie Nieznani – restauracja, w której warto zatrzymać się na dłużej.

@wybitnienieznani

Reklama

Materiał promocyjny Wybitnie Nieznani.