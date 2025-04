Listę najlepiej płatnych zawodów otwierają specjaliści IT pełniący funkcję CIO.

Spis treści:

Z Raportu Płacowego Antal 2024 wynika, że na najwyższe zarobki mogą liczyć menedżerowie w sektorach wymagających kompetencji technicznych.

Na pierwszym miejscu znaleźli się specjaliści IT pełniący funkcję CIO (Chief information oficer). Ich zarobki wahają się od 35 tys. do 75 tys. zł brutto miesięcznie

.

Jak podkreślono w raporcie, praca ta wymaga dużej odpowiedzialności związanej z zarzadzaniem technologiami informacyjnymi i cyfrową transformacją firm. Jak zostać CIO?