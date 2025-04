Poprzednia część filmu – „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach” przyciągnęła do kin ponad milion widzów! Wszystko wskazuje na to, że i tym razem szykuje nam się wielki hit. Powracamy do świata mężczyzn i znowu towarzyszymy ulubionym bohaterom. Jest mnóstwo zabawnych gagów, ale warto przygotować się też na solidną dawkę wzruszeń. A to wszystko już od 28 stycznia, bo właśnie wtedy film zadebiutuje na ekranach kin.

I żyli długo i szczęśliwie?

W obrazie „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” dowiadujemy się, co dzieje się po przysłowiowym „i żyli długo i szczęśliwie”. Basia (Alicja Bachleda Curuś) i Tomek (Mikołaj Roznerski) wydają się mieć wszystko. Są młodzi, piękni, bogaci i szczęśliwie zakochani, a na dodatek oczekują narodzin pierwszego dziecka. Szybko okazuje się jednak, że ich związek nie jest tak idealny, na jaki wygląda. Tomek na samą myśl, że wkrótce zostanie ojcem, dostaje ataków paniki. Nie chce, żeby jego wygodne, uporządkowane życie się zmieniło.

Basia nie zna swojego męża, to zarówno śmieszna, jak i tragiczna sytuacja. Wierzy, że Tomek jest już odpowiedzialny i sprosta nowemu wyzwaniu. Ale z drugiej strony przez tę sytuację moja bohaterka również wiele dowiaduje się o sobie – mówi Alicja Bachleda Curuś, a Mikołaj Roznerski wyjaśnia: Ten jego męski egoizm jest tak ogromny, że ciężko mu pogodzić się z tym, że nagle musi zmienić swoje przyzwyczajenia. To szaleństwo Tomka doprowadzi Basię do skrajnych emocji.

Po prostu przyjaźń

Przyjaźń Rickiego (Zbigniew Zamachowski) i Kordiana (Maciej Zakościelny) na przekór wszystkim przeciwnościom losu, wciąż trwa. Ricky po raz kolejny pomaga Kordianowi pozbierać się po zakończonej relacji, ale sam również potrzebuje pomocy. Nie wie, co dalej zrobić ze swoim prywatnym i zawodowym życiem.

Stefan (Leszek Lichot) nadal nie radzi sobie z emocjami. Wściekły i żądny krwi odbywa karę w więzieniu. Weteran walczy jednak o przedterminowe zwolnienie i o to, by odzyskać prawo do opieki nad synem. Tymczasem małym Olkiem (Feliks Matecki) po śmierci jego matki opiekuje się największy wróg Stefana – Jarosław (Piotr Głowacki). W filmie pojawia się też zupełnie nowa postać. Tajemnicza Pestka (Karolina Bruchnicka) pomaga bohaterom uporać się z ich problemami, choć sama skrywa skrzętnie pewien sekret.

Bohaterowie są o pięć lat starsi, ale wciąż nie do końca poukładani. Wpadają w kłopoty i w wir szaleństw. Na szczęście nigdy nie są z tym sami. Z pewnością wiele kobiet i mężczyzn odnajdzie w ich perypetiach cząstkę siebie.

Komedia dla niej i dla niego

Tytuł filmu nie jest tytułem wprost, ponieważ nie jest to opowieść tylko o facetach, ale również o ich kobietach. Ogólnie o pozycji współczesnego mężczyzny w dzisiejszym świecie. O tym, jakie kobiety nas otaczają, że są silne, wskazują drogę. Ale my – faceci – tacy jesteśmy, że jak już się nam raz pokaże, to idziemy, jak lokomotywa, po prostu potrzebujemy takiej zaczepki – mówi o filmie Roznerski.

„8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” zobaczycie w kinach już od 28 stycznia. Film wyprodukowała firma MTL Maxfilm, twórcy takich hitów jak „Nigdy w życiu”, „Tylko mnie kochaj”, „Nie kłam kochanie”.

