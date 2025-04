Temat zakazu sprzedaży alkoholu budzi różne emocje. Z jednej strony pojawiają się obawy właścicieli stacji, z drugiej mówi się o pozytywnych skutkach ograniczenia sprzedaży.

Minister zdrowia Izabela Leszczyńska zapowiedziała, że projekt wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw ma szansę trafić pod obrady Sejmu już jesienią, jeśli zostanie zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów. Mówiła o tym programie Polsatu „Graffiti”.

— Nie widzę powodu, żeby ludzie kupowali w nocy alkohol na stacji benzynowej — powiedziała Izabela Leszczyna w "Graffiti".

Minister podkreśliła, że procent zysków w stacji wynikających ze sprzedaży alkoholu nie jest ich kluczowym dochodem i nie oznacza to, że po wprowadzeniu zakazu wszystkie stacje upadną.

Ekonomista marek Zuber przypomina, że około 70 proc. dochodów właścicieli stacji benzynowych nie jest związana ze sprzedażą paliw.

— W tej kategorii znajduje się nie tylko alkohol. Zapewne wprowadzenie nowego zakazu będzie dla nich dotkliwe, ale nie powinno doprowadzić do bankructw — komentował dla "Faktu"

Jego zdaniem rząd powinien albo wprowadzić całkowity zakaz sprzedaży alkoholu albo zrezygnować z ograniczeń w jego sprzedaży. Zwrócił też uwagę, że w Polsce funkcjonuje duża liczba obiektów z alkoholem i jeśli ktoś będzie chciał go kupić, to i tak kupi.

Pozytywny aspekt zauważają z kolei psycholodzy. Dr Bohdan Woronowicz, psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień zwraca uwagę, że alkohol na stacji najczęściej kupują osoby, które mają problem z ryzykownym piciem i uzależnieniem.

- Jeżeli ktoś kontroluje spożywanie alkoholu, to on jest w stanie przewidzieć, że przyjdą goście, wypijemy tyle a tyle. Jeśli ktoś nie potrafi kontrolować, to okazuje się, że trzeba wybiec wtedy na stację benzynową albo do nocnego sklepu po godzinie 22 – mówi dla tvn24.pl.

Niektóre miasta wprowadziły już nocne zakazy sprzedaży alkoholu. W godzinach nocnych alkohol można spożywać jedynie w punktach gastronomicznych. Nocna prohibicja obowiązuje już w Krakowie, Gdańsku i Zakopanem, a także w wybranych dzielnicach Poznania.

