Nie wiesz w jaki sprzęt zainwestować i jak wkomponować go w przestrzeń kuchenną?Wystarczy na etapie projektowania i urządzania strefy kuchennej pamiętać o pięciu prostych zasadach. Podpowiadamy na co warto zwrócić uwagę!

Najważniejsze, żeby na etapie projektowania mieć cały czas w tyle głowy, że kuchnia ma być twoją strefą komfortu. Jednocześnie w ferworze dobierania kolorów i dodatków, nie zapomnij o ergonomii i funkcjonalności przestrzeni. Nawet jeśli twoja kuchnia jest maleńka, rozmieszczenie sprzętów oraz blatów roboczych jest tak samo ważne, jak na ogromnej przestrzeni. Najsensowniej będzie ustawić blat obok lodówki, a dalej zlewozmywak, blat do przygotowywania posiłków, aż wreszcie płytę. Przemyślany układ zagwarantuje nam wygodę i komfort. Kwestia dodatków to, już oczywiście czysta przyjemność, jednak postaraj się zachować zdrowy rozsądek!

Zasada nr 1: Smacznie, zdrowo i świeżo

Jeśli gotować, to tylko z dobrych składników, a każda doświadczona pani domu wie, że kluczowe jest ich przechowywanie. Warto mieć to na uwadze zanim do naszej kuchni przyjedzie nowa, piękna lodówka. I jeśli o kuchni mówimy, że jest sercem domu, o tyle śmiało lodówkę określić możemy sercem kuchni. Dlatego wybierzmy taką, która rzeczywiście odpowiadać będzie naszym wizualnym oczekiwaniom. Dziś – jeszcze modne kilka lat temu lodówki w zabudowie – powoli przestają królować w polskich domach. Warto więc potraktować sprzęt, jako samodzielny element. Lodówki wolnostojące mogą być równie stylowym uzupełnieniem wnętrza, co te do zabudowy.

Pamiętajmy jednak, albo przede wszystkim, że piękny, pasujący do wystroju kuchni wygląd sprzętu nie wyklucza jego praktycznego wnętrza. Lodówki Beko z technologią NeoFrost eliminują powstawanie lodu na żywności oraz wewnątrz urządzenia. Dzięki temu rozmrażanie nie jest już potrzebne. Technologia NeoFrost polega na rozdzieleniu obiegów powietrza w części chłodzącej i mrożącej. Zapewnia to idealne warunki do przechowywania żywności, a także eliminuje przenoszenie się zapachów.

Zasada nr 2: Kilka pieczeni na jednym ogniu

Bez dobrego piekarnika kuchnia nie będzie kompletna! Dlatego warto już na etapie planowania znaleźć taki piekarnik, który spełni wszystkie twoje oczekiwania. Na rynku pojawił się model piekarnika, dzięki któremu możesz w tym samym czasie piec dwie potrawy - deser i obiad. Dostępna w piekarnikach Beko technologia Split&Cook daje taką możliwość. Dosłownie! Wystarczy użyć specjalnego separatora, aby ustawić różne czasy pieczenia i temperatury, nawet do 80°C różnicy. Co więcej, konstrukcja piekarnika sprawia, że smaki i zapachy potraw nie mieszają się, dlatego śmiało możesz zaplanować pieczenie mięsa i szarlotki w tym samym czasie.

Zasada nr 3: Gotuj swobodnie!

Niezależnie od tego czy masz do przygotowania polewę czekoladową czy odgrzewasz danie dla całej rodziny, dzięki płycie grzewczej Indyflex, w obu przypadkach korzystać możesz z tego samego palnika. Technologia Beko IndyFlex w płytach indukcyjnych pozwala na użycie większej przestrzeni dzięki elastycznej powierzchni gotowania. Możliwe jest bowiem połączenie kilku stref grzewczych w jedną większą, i uzyskanie znacznie większej swobody gotowania.

Zasada nr 4: Koniec z szorowaniem

Istnieje spora grupa osób, które rezygnują z używania piekarnika tylko dlatego, że przeraża je konieczność czyszczenia go po skończonym pieczeniu. Inni z kolei boją się chemii do czyszczenia piecyków, która rzeczywiście może wchodzić w późniejszy kontakt z jedzeniem, dlatego decydują się na klasyczne szorowanie. Wtedy na pierwszym planie znajduje się ocet, czasem w połączeniu z sodą oczyszczoną. Co również, w szczególności dla naszego nosa, jest mało przyjemne. Na szczęście jednak jest rozwiązanie sprawiające, że możemy korzystać z piekarnika śmiało, nie martwiąc się o jego późniejsze czyszczenie. Wystarczy włączyć funkcję pyrolizy, aby nawet najtrudniejsze zanieczyszczenia spaliły się na popiół w temperaturze 480–500˚. Wszelkie pozostałości szybko usuniesz ściereczką – bez użycia detergentu i bez wysiłku.

Zasada nr 5: Małe nie znaczy nie ważne

Mowa oczywiście o tzw. małym AGD, bez którego żadna nowoczesna kobieta nie wyobraża sobie codzienności w kuchni. Od ekspresu do kawy, przez blender, opiekacz, zmywarkę, czajnik, wyciskarkę do soków, aż wreszcie wielofunkcyjny robot planetarny. Przebywanie w kuchni dzięki tym sprzętom będzie po prostu przyjemne.

