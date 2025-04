Ochotnicy mogą poznać realia pracy żołnierza.

Program Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej realizowany jest co roku. Mogą wziąć w nim osoby w wieku 18 do 30 lat. W tym roku cieszy się on dużym zainteresowaniem.

Jak poinformowała portal Bankier.pl mjr Renata Mycio, rzeczniczka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, od początku tego roku zrealizowano już 5 takich turnusów oraz 2 skrócone przeznaczone dla kadetów z Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

W tym roku w programie wzięło udział już blisko 15 tys. osób. Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie zainteresowanie służbą wojskową jest znacznie wyższe niż we wcześniejszych latach. Ma na to wpływ m.in. odpowiedzialność społeczna i świadomość ludzi, którzy w tych niepewnych czasach chcą wiedzieć, jak się posługiwać bronią czy poruszać się po terenie, gdzie trwają działania wojenne.

- twierdzi mjr Renata Mycio.

Jak podała rzeczniczka CWCR, najwięcej w tym gronie jest mężczyzn – ok. 70 proc. uczestników szkoleń.

Szkolenie w ramach programu Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej trwa 27 dni i przygotowuje do tzw. aktywnej rezerwy. Uczestnicy nie płacą za udział w szkoleniu, dostają natomiast wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, które obecnie wynosi 6 tys. zł brutto.

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. zasad musztry, poznają regulaminy wojskowe oraz zasady posługiwania się bronią. Jest to dobrowolna służba, a więc może być przerwana na każdym etapie szkolenia.

O powołanie może się ubiegać osoba, która ukończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo, co najmniej podstawowe wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, o nieposzlakowanej opinii i niekarana.

Osoba, która chce się sprawdzić jako ochotnik, powinna założyć wniosek o powołanie w Wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Następnie zostaje skierowana na badania, które mają potwierdzić zdolność do pełnienia służby wojskowej.

