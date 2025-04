Dynamika przemian gospodarczych sprawia, że przed kobietami otwierają się nieznane dotąd możliwości. O ich konkurencyjności na rynku pracy decydują przede wszystkim profesjonalizm, ambicja o raz dużo lepsze, niż w przypadku mężczyzn, zdolności interpersonalne. Kobiety coraz szybciej pną się po szczeblach kariery.

Według najnowszych badań, panie są lepszymi liderkami, handlowcami, sprzedawcami, inwestorami niż płeć przeciwna. Są bardziej zdecydowane, otwarte na zmiany, łatwiej zdobywają zaufanie i nawiązują kontakty. A co istotne przywiązują mniejszą wagę do hierarchii niż mężczyźni.

ukces zawodowy w małym stopniu zależy od tego, czy nosi się spódnicę. Mimo to kobiety w świecie biznesu nie mają łatwego życia, muszą wykazać się zarówno wiedzą i umiejętnościami, jak i odpowiednimi działaniami. Nie mogą łatwo się poddawać, a w obliczu poważnego kryzysu muszą okazać „zimną krew”.

Jaka jest tajemnica sukcesu kobiet zajmujących wysokie stanowiska w firmach? To przede wszystkim otwartość na nowe trendy, chęć rozwoju osobistego i konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów.

Panie sukcesywnie „prą do przodu”: kształcą się i podnoszą swoje kwalifikacje. Około 85% aktywnych zawodowo kobiet, w wieku 25-40 lat głównie z wykształceniem wyższym, wykazuje bardzo wysokie zainteresowanie samokształceniem oraz nauką języków obcych. Kobiety bardziej niż mężczyźni deklaruje, że ten rodzaj aktywności to pewnego rodzaju hobby i droga do samorealizacji.

Z myślą o kobietach coraz więcej firm organizuje warsztaty przeznaczone tylko i wyłącznie dla nich. Filozofią szkoleń jest znalezienie indywidualnej odpowiedzi na pytanie, czym jest sukces i w jaki sposób można go osiągnąć. Warsztaty pomagają nie tylko przełamać stereotypy, ale również odpowiadają na zapotrzebowania każdej współczesnej kobiety. Kobiety, która stara się łączyć rozmaite role życiowe i zawodowe, nie tracąc przy tym indywidualności i niepowtarzalnego stylu.

W trakcie szkoleń panie nabywają umiejętności z zakresu: zarządzania czasem i zespołem, motywowania siebie i podległych pracowników oraz wyznaczania celów. Uczą się, jak skutecznie negocjować czy wywierać wpływ. Jak wykorzystać swój naturalny potencjał, inteligencję emocjonalną i motywacyjną, oraz umiejętnie współpracować i rywalizować z płcią przeciwną.

Być dobrą kobietą menadżer to znaczy stanowić również dobry przykład. Powiedzenie: jak cię widzą, tak cię piszą, zdaje się być w tym przypadku jak najbardziej aktualne. O doniosłej roli właściwej autoprezentacji chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego obowiązkowym elementem wielu szkoleń przeznaczonych dla kobiet jest kreacja wizerunku.

Należy jednak pamiętać, że skuteczność w działaniu nie może przesłonić żadnej z Was troski o siebie. Dlatego, by móc niwelować negatywne skutki pracy wymagającej dużego poświęcenia, szkolenia wzbogacane są o dodatkowe wskazówki dotyczące właściwej organizacji czasu, walki ze stresem oraz technik relaksacji. Nie ma bowiem efektywnej pracy bez odpowiedniego odpoczynku. Nawet jeśli nie poddajesz się konkurencji, stawiasz czoło stawianym zadaniom, często stres i zmęczenie stają się najgroźniejszymi przeciwnikami.

