Kiedy w grudniowy wieczór pod choinką czekają kolorowe paczki, a w powietrzu unosi się zapach piernika, karpia i choinki, mało kto zastanawia się nad tym, jak wiele pracy stoi za tym jednym, magicznym momentem rozpakowywania prezentów. Tymczasem dla tysięcy pracowników Poczty Polskiej to właśnie ten czas jest najbardziej intensywnym okresem w roku. Dlatego ta największa firma logistyczna w kraju, przygotowania do świątecznego szczytu zaczyna... już we wrześniu.

To już tradycja, że Poczta Polska rozpoczyna przygotowania do sprawnego obsłużenia wzmożonego ruchu świątecznego na początku września. Na start tworzymy harmonogram, który uwzględnia wszystkie planowane działania… Przegląd maszyn w sortowniach, sprawdzenie floty ciężarówek i busów, rekrutację sezonowych pracowników czy opracowanie szczegółowych prognoz co do ilości przesyłek na poszczególne okresy kwartału.

To właśnie ten etap – analiza danych, spotkania z kluczowymi partnerami e-commerce i logistyka – sprawia, że system działa sprawnie nawet wtedy, gdy liczba przesyłek rośnie o połowę.

Każdy szczegół ma znaczenie

Poczta Polska, z prawie 500-letnim doświadczeniem w dostarczaniu przesyłek wie, że w okresie świątecznym nie ma miejsca na błędy. Dane historyczne, prognozy sprzedażowe partnerów i własne raporty logistyczne pozwalają za estymację, ile paczek zostanie wysłanych i gdzie należy zwiększyć moce przerobowe.

W efekcie, gdy w sklepach zaczynają się promocje z okazji Black Friday czy Cyber Monday, a klienci szukają idealnych prezentów świątecznych, Poczta Polska jest w pełnej gotowości. Centra logistyczne wydłużają godziny pracy, a zatrudnienie wzrasta nawet o 30 procent, tak by każdy prezent trafił na czas.

20 tysięcy punktów odbioru i miliony paczek dziennie

Skala działania Poczty Polskiej jest imponująca. Sieć liczy około 20 tysięcy punktów odbioru przesyłek – od klasycznych placówek pocztowych, przez sklepy partnerskie, aż po ponad 2150 automatów paczkowych. Każdego dnia ponad 5 tysięcy pojazdów – od busów po ciężarówki – przewozi około 4 milionów przesyłek.

Wszystko to koordynują dziesiątki sortowni, w tym ultranowoczesny obiekt w Ciemnem pod Warszawą, zdolny przetwarzać nawet 18 tysięcy paczek na godzinę. To tam, zwłaszcza w grudniowe noce, pracuje się bez przerwy, aby każdy otrzymał swój list i paczkę w terminie.

Każdemu zależy na tym, aby wszystko bez stresu dotarło na czas, dlatego usługi kurierskie Poczty Polskiej – Pocztex – zostały stworzone z myślą o różnych potrzebach: od przesyłek indywidualnych po te, które każdego dnia wysyłają sklepy internetowe. Paczkę można nadać osobiście, odebrać w automacie paczkowym lub śledzić w darmowej aplikacji Pocztex Mobile, dostępnej zarówno na iOS, jak i Androidzie.

Efekty tych działań odzwierciedlają liczby. W sierpniu tego roku aż 94,7% przesyłek Pocztex dotarło do odbiorców już następnego dnia roboczego po nadaniu (standard D+1). W tym samym okresie 99,6% paczek ekonomicznych i priorytetowych doręczono terminowo.

Najważniejsze jest to, aby przez cały rok dotrzymywać terminów doręczeń przesyłek. Takie podejście buduje zaufanie klientów i daje satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Oczywiście mamy świadomość, że szczyt sezonu rządzi się swoimi prawami, dlatego na bieżąco monitorujemy sytuację operacyjną i w razie potrzeb reagujemy, np. przez przekierowywanie przesyłek pomiędzy centrami logistycznymi czy zwiększenie liczby pracowników w danej strefie lub dziale. Jesteśmy przygotowani na terminowe doręczanie wszystkich przesyłek – podkreślają przedstawiciele firmy.

Poczta Polska z ORLEN Paczką

Poczta Polska się nie zatrzymuje. Wspólnie z ORLEN Paczką spółka tworzy nową jakość na rynku usług kurierskich – sieć ponad 30 tysięcy punktów odbioru przesyłek. To partnerstwo dwóch narodowych gigantów, które nie tylko usprawni system dostaw, ale też obniży koszty i zwiększy komfort klientów.

A wy już myślicie o świątecznych zakupach?

