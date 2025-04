Dobry plan to podstawa

Przemyślana strategia to podstawa działań. Dostosuj swój plan do konkretnych okoliczności. Oczywiście możesz stworzyć coś ramowego, co będzie punktem wyjścia przy okazji organizacji kolejnych spotkań, ale pamiętaj trudno w tej dziedzinie o uniwersalną receptę. Zważ na takie aspekty jak pora dnia, okazja czy ilość zaproszonych osób oraz wiek. Zupełnie inaczej będzie wyglądało przyjęcie urodzinowe twojego dziecka, inaczej niedzielny obiad z teściami, a jeszcze inaczej szalona prywatka z okazji czterdziestki twojego męża.

Czas na menu

Mając pomysł i plan czas zabrać się za przygotowanie menu. Powinno być pysznie, zdrowo i zachwycająco. A do tego szybko i bezboleśnie. Oczywiście gotowanie i spędzanie czasu w kuchni może być niezwykle satysfakcjonujące i przyjemne, która z nas jednak nie lubi efektu „wow” przy minimalnym nakładzie czasu i pracy? Dlatego warto pomyśleć o takich potrawach, których przygotowanie nie będzie dla nas męczące i niezwykle pracochłonne. Zwłaszcza, gdy czeka nas organizacja kolacji dla kilkunastu osób.

Danie główne i deser

Myślałaś kiedyś o tym, żeby te dwie przysłowiowe pieczenie upiec na jednym ogniu? Już teraz jest to możliwe. Z technologią Split&Cook® zastosowaną w piekarnikach firmy BEKO to żaden problem – wystarczy użyć specjalnego separatora, aby ustawić różne czasy pieczenia i temperatury – nawet do 80°C różnicy. Spokojnie możesz upiec łososia oraz tartę owocową w tym samym czasie - konstrukcja piekarnika sprawia, że smaki i zapachy potraw nie mieszają się. To rozwiązanie idealne!

Ty i twoja rodzina kochacie zupy? Teraz możesz przyrządzać je szybciej i wygodniej! Wystarczy wrzucić wszystkie składniki do Soup Maker od Beko, a urządzenie nie tylko rozdrobni wszystko, ale i ugotuje cały posiłek! Proste?

Na każdą okazję

Czy jest tu ktoś, kto nie lubi pizzy? Zwłaszcza takiej prawdziwej, włoskiej, na chrupiącym cieście z ciągnącym się serem… Nadaje się na każdą okazję i teraz możesz ją przygotować we własnej kuchni. Technologia PizzaPro proponowana w piekarnikach BEKO pozwoli Ci zrobić pyszną, domową pizzę w zaledwie 5 minut! Jak to działa? Piekarnik BEKO wyposażony został w opcję rozgrzania do temperatury 310° i specjalny kamień, który absorbuje wilgoć z ciasta. To gwarancja pysznej pizzy.

Napoje

Najlepszym dodatkiem do posiłku będzie pyszny i świeży sok. Możesz przygotować go sama. Wyciskarka wolnoobrotowa to będzie jedna z najlepszych decyzji zakupowych w kategorii małe AGD. Czym różni się od tradycyjnej sokowirówki? Otóż powolne miażdżenie składników sprawia, że sok zachowuje maksimum wartości odżywczych, witamin i minerałów – znacznie więcej niż w przypadku siekania ich z dużą prędkością w zwykłych sokowirówkach. Nie musisz kroić warzyw i owoców na bardzo drobne kawałki. Pozwala to zaoszczędzić czas i sprawia, że korzystanie z wyciskarki jest jeszcze łatwiejsze. Sprzęt wykonany jest z tworzywa przyjaznego dla zdrowia, a jednocześnie bardzo wytrzymałego. I co najważniejsze – takiego, które można myć w zmywarce.

Ciekawostka:

Jeśli zamiast tarty (tej, która piecze się razem z łososiem) skusisz się na przygotowanie szarlotki, wyciskarka ma sitko do mrożonych owoców, dzięki któremu przygotujesz lody z głęboko mrożonych owoców i warzyw. A kto nie zachwyci się domową szarlotką z lodami…

Kto to posprząta?

A gdyby okazało się, że posprząta się samo? I tym razem nie mówimy o naczyniach w zmywarce. Piekarniki BEKO wyposażone są w funkcję czyszczenia pyrolitycznego. Brzmi zagadkowo, ale dzięki niej czyszczenie wnętrza piekarnika jeszcze nigdy nie było takie proste. Wystarczy włączyć funkcję pyrolizy, aby nawet najtrudniejsze zanieczyszczenia spaliły się na popiół w temperaturze 480–500˚. Wszelkie pozostałości szybko usuniesz ściereczką – bez użycia detergentu i bez wysiłku.

Wisienka na torcie

Skoro wszystko przygotowane – ciasto na pizzę wyrobione, danie główne i deser już w piekarniku, sok w dzbankach na stole czas na najważniejsze, czyli dekoracje. Zwłaszcza, że masz na nie więcej czasu niż zazwyczaj. Skup się na nakryciu stołu, odpowiedniej muzyce oraz sukience. Może jeszcze wystarczy czasu na filiżankę kawy? Spryt i kreatywność perfekcyjnej gospodyni to jedno. Ale bez odpowiedniego zaplecza w kuchni pewnych przeszkód nie pokona nawet najlepsza organizatorka i planerka. Dlatego jeśli można sobie ułatwić życie to należy to zrobić!

Zwłaszcza, że jeszcze nie jest za późno, żeby wysłać list do Świętego Mikołaja…

