W życiu każdej pary przychodzi moment, w którym teściowie odwiedzają nas w domu, a my wstępujemy w roli młodych gospodarzy. To wyjątkowe pokoleniowe spotkanie, może być chwilą, której nigdy nie zapomnimy. Dlatego nie daj się opanować przez stres, postaw sobie konkretny plan, a wszystko potoczy się tak jak sobie wymarzyłaś!

Dostosuj dania do preferencji gości!

Przede wszystkim upewnij się, że teściowa nie przeszła 3 dni temu na dietę, a teść nie ma alergii np. na gluten. Co przyrządzić? Rozsądek mówi, że powinnaś przygotować proste, tradycyjne dania, bez żadnych udziwnień. Może się wydawać, że przygotowanie po raz pierwszy zapiekanej kaczki po azjatycku w osiemnastu smakach pod pierzynką z amarantusa i liści mięty, a na deser drożdżowego ciasta z powidłami z mirabelek nie jest najlepszym pomysłem, ale.. Ale dlaczego nie? Jeśli masz w domu sprzęty, które właściwie całą pracę wykonają za ciebie, ograniczeniem jest wyłącznie twoja wyobraźnia. Absolutny must have to robot planetarny o dużej mocy i solidnej konstrukcji. Taki, który wyrobi nawet ciasto na chleb. Ciasto zrobione z jego udziałem po prostu nie może się nie udać! Z pomocą przyjdzie rewelacyjny piekarnik Beko. Technologia Split&Cook oferuje możliwość podzielenia piekarnika przy użyciu specjalnego separatora. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne pieczenie dwóch różnych potraw, ustawiając dla nich różne czasy i temperatury pieczenia. Wybierając inteligentne sprzęty, oszczędzasz nie tylko czas, ale także nerwy. Funkcja Beko Chef oferuje wybór aż do 82 automatycznych programów pieczenia. Wystarczy umieścić potrawę w piekarniku i wybrać z menu odpowiedni program, który sam ustawi odpowiednie parametry pieczenia, jego temperaturę i czas trwania. Doskonały sprzęt dla zapracowanych kobiet!

Jeśli podczas wizyty teściów planujesz zaserwować tradycyjną zupę krem lub chłodnik, to koniecznie pomyśl o Soup Blenderze od Beko, który nie tylko rozdrobni warzywa, ale i je podgrzeje lub schłodzi - wszystko zależy od twoich potrzeb! Jeśli twoi teściowie uwielbiają tradycyjną polską kuchnię, to pomyśl o pieczeni, do której koniecznie podaj sos (tylko nie z torebki). Zamiast tego wykonaj go sama w Power Blenderze od Beko!

Zadbaj o odpowiednią oprawę

Świece sprawdzą się zawsze. Ważne jednak, by były bezzapachowe, to zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie. Warto także pomyśleć o świeżych kwiatach, te zawsze prezentują się stylowo. Duży bukiet na środku stołu będzie utrudniał swobodną konwersację. Lepiej przygotować niską kompozycję kwiatową. Stół powinien być udekorowany schludnie. Zamiast skupiać się na tym, żeby było „na bogato”, dokładnie przetrzyj sztućce, szklanki, kieliszki i talerze. To ten moment, w którym powinnaś zaopatrzyć się w bawełniane lub płócienne serwetki. Będą służyły latami, a są bardzo gustownym dodatkiem. Zadbaj, by w tle leciała spokojna muzyka. Najlepiej więc wybrać płytę, a nie radio. Telewizora nie włączamy, a jeśli wiemy, że teść jest fanem skoków narciarskich, umówmy się w innym terminie niż walka o puchar czterech skoczni.

Zadbaj o klimat przy stole

Możesz poprosić partnera, żeby w chwilach kiedy ty zajmujesz się przygotowaniem posiłków, on zadbał o klimat i tematy do rozmowy. Spotkanie z teściami to dobry moment na różnego rodzaju sentymentalne wspominki. Można porozmawiać o tym, jakim dzieckiem był twój partner i co lubił. To na ogół bardzo miłe i wesołe opowieści, które umilają wieczór i pozostawiają pozytywne wrażenia później.

Wisienka na torcie

Goście rozpływają się nad twoim deserem? Nic dziwnego. Spakowanie im kawałka do domu będzie w dobrym tonie. Przygotuj się na to wcześniej. To nie jest moment, by przekopywać „tę najniższą szufladę na dole” w poszukiwaniu pokrywki pasującej do danego pojemnika tudzież zawijanie kawałka tej wybornej bezy w folię aluminiową (inna sprawa, że na bank zacznie się rwać w trakcie rozwijania, co tylko dodatkowo wyprowadzi cię z równowagi). Posiadanie kilku porządnych i ładnych pojemniczków to absolutna podstawa. Możesz pójść krok dalej i kupić specjalne tekturowe pudełko na ciasto. Takie samo, jakie czasem Para Młoda wręcza gościom na odchodne w ramach podziękowania.

Pierwsza wizyta teściów jest bardzo ważna, przez co też stresująca. Atmosfera powinna być uroczysta, ale nie pretensjonalna. Jeśli jednak odpowiednio się do niego przygotujesz z pewnością wszyscy będą je mile wspominać.

Materiał powstał we współpracy z marką Beko