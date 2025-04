Kilka dni temu instytut Pantone wybrał kolor roku 2019. Wiosną przyszłego roku królować będzie odcień koralowy tj. Living Coral. No właśnie – królować? Być może część z nas zainspiruje się sugerowanymi propozycjami ekspertów, zmieniając odcień jednej ze ścian w sypialni lub salonie. Ale czy rzeczywiście podążanie za trendami daje nam satysfakcję i szczęście, czy wybranie modnego w tym sezonie odcienia gwarantuje nam dobre samopoczucie w domu? W przypadku kuchni, liczy się przede wszystkim wygoda, dobrze zaaranżowana przestrzeń i ciepło...I niekoniecznie ma to związek z kolorem ścian.

Kuchnia idealna

Stawiamy na uniwersalne, wygodne i sprawdzone rozwiązania. Nasze kuchnie powinny być stylowe, eleganckie i oszczędne w formie. Niewiele w nich „bibelotów”, a jeśli już pojawiają się dodatki, stanowią one idealnie dopasowany akcent, podkreślający indywidualne upodobania. Lubimy akcesoria oryginalne, urocze, takie które poprawiają nam nastrój, przywołują na myśl cieple wspomnienia lub są dla nas z jakiegoś powodu ważne. Są to najczęściej kubki, serwetki czy obrazki ze złotymi, kuchennymi myślami.

Stylowo i z klasą

Badania potwierdzają jednoznacznie, użyteczność jest najważniejsza. Dobór mebli jak najbardziej jest wysoko na naszej liście, ale sprzęty kuchenne, to podstawa jeśli chodzi o urządzanie kuchni. O ile bowiem ściany można przemalować a fronty szafek wymienić, o tyle piekarnik, okap czy choćby ekspres do kawy stanowią poważniejszy wydatek. Dlatego tak chętnie stawiamy na sprawdzone, pewne rozwiązania w kategorii AGD. Takie, które „dopasują się” do ewentualnych zmian w przyszłości. Wychodząc naprzeciw trendom, firma Beko dopasowała swoją technologię do indywidualnych potrzeb stylistycznych tworząc zestaw sprzętów idealnych do każdego wnętrza. Przyjemność z pracy w kuchni, co potwierdzi chyba każdy, płynie nie tylko z jej funkcjonalności, ale także z estetyki. Warto pamiętać o tym zwłaszcza na etapie urządzania kuchni.

Odcienie szarości

Jeśli lubisz bezpieczny i surowy design. Sprzęty Beko wykończone szkłem w kolorze Grafitowy Crystal pozwolą Ci zrealizować wizję harmonijnej kuchni. Kolor szary coraz śmielej wkracza do architektury wnętrz - nie tylko w postaci drobnych sprzętów, takich jak mikrofalówka, czajnik czy ekspres do kawy. Coraz częściej w nowoczesnych i stylowych przestrzeniach domu pojawiają się sprzęty AGD wykończone grafitowym szkłem. Jest to również świetna alternatywa dla metalowych urządzeń, która sprawi, że twoje wnętrze będzie miało mniej technologiczny, a – co za tym idzie - surowy styl.

Czerń i biel

Nowoczesne i uniwersalne, białe AGD sprawdzi się w minimalistycznych wnętrzach. Szczególnie w białych lub drewnianych kuchniach połączonych z salonem. Jeśli pragniesz harmonijnie urządzonej, jasnej kuchni, postaw na białe szkło i piękny stylowy piekarnik. Jasne sprzęty wcale nie muszą być retro – zresztą minimalistyczny, czysty styl skandynawski to najgorętszy trend ostatnich lat. Charakterystyczne dla niego drewniane dodatki wokół białej płyty indukcyjnej ocieplą przestrzeń i nadadzą jej przytulnego charakteru.

Fani eleganckiej czerni nie bez powodu kojarzonej z luksusem z pewnością zachwycą się kolekcją czarnego AGD. Ciemny piekarnik lub elegancka płyta indukcyjna to coś, co sprawi, że twoja kuchnia będzie wyglądała rewelacyjnie! Te sprzęty pasować będą do ciemnych, dużych kuchni, nadając im niepowtarzalnego charakteru. Zwróć jednak uwagę, że duża ilość czerni może sprawić, że pomieszczenie wyda się mniejsze. Jeśli zdecydujesz się na czarną kuchnię, zadbaj o jej dobre oświetlenie.

Ciepło i przytulnie

Dla tych, którzy nie chcą zakłócać swojej przestrzeni surowymi, metalowymi sprzętami dbając o ciepło i domowy klimat kuchni, Beko stworzyło kolekcję Crystal Beż. Jasny piekarnik, zmywarka czy płyta indukcyjna z tej linii idealnie wpasują się w białe, beżowe i brązowe wnętrza. Crystal Beż perfekcyjnie komponuje się z ciepłymi jak i zimnymi odcieniami beżu. Warto jednak uważać, żeby kuchnia nie stała się zbyt monotonna. Przy tego typu wyborze doskonale sprawdzą się ciemne brązowe lub zielone dodatki. Dzięki nim wnętrze nabierze charakteru. Doskonale sprawdzą się też wstawki z kolorowych płytek.

Elegancko i nowocześnie

Od kilku lat inox jest jednym z najpopularniejszych kolorów na rynku AGD, szczególnie w przypadku sprzętów wolnostojących. Użytkownicy pokochali go za uniwersalność i ponadczasowość. Wyśmienicie sprawdza się w dużych kuchniach w każdym kolorze, dodając im „technologicznego” szyku. W zabudowie sprzęty inox idealnie sprawdzą się w eleganckich, nowoczesnych wnętrzach. Jeśli kuchnia stanowi osobne pomieszczenie, warto rozważyć urządzenia w kolorze inox jako kontrast do frontów szafek i blatów. Przy zakupie sprzętów inox koniecznie zwróć uwagę, czy AGD jest wykonane z surowej stali szczotkowanej czy ma tylko „srebrny” kolor. Urządzenia Beko (piekarniki, lodówki a nawet płyty gazowe) to w całości materiał inox, więc nie musisz obawiać się utraty jakości czy różnic w odcieniach. Jeśli wolisz nieco ciemniejsze kolory, możesz również skusić się na kolor titanium.

Pamiętajmy, że nie ma idealnych rozwiązań czy też jednego przepisu na piękną kuchnię. Najważniejsze, aby spełniała dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, aby była ergonomiczna. Tylko wtedy codzienne przygotowywanie posiłków będzie sprawiało nam przyjemność. Pamiętaj na etapie projektowania, aby odpowiednio rozmieścić sprzęty i blaty robocze. Nawet jeśli nasza kuchnia jest maleńka, ma to kluczowe znaczenie. Najbardziej odpowiednie będzie umieszczenie w kolejności: lodówki, blatu odstawczego, następnie zlewu, blatu do przygotowywania posiłków, aż wreszcie płyty czy piekarnika. Takie ustawienie zagwarantuje komfort codziennego funkcjonowania. I wreszcie drugi, ważniejszy warunek - musimy się w niej czuć dobrze. Być może to właśnie kubek lub serwetka ostatecznie uczyni przestrzeń magiczną…

Materiał powstał we współpracy z marką Beko