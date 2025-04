Aby je dostać, musisz spełnić kilka warunków. Jeśli spełniasz je wszystkie łącznie, możesz się starać o świadczenie przedemerytalne.

SUROWE KRYTERIA

Utrata pracy musi wynikać z winy pracodawcy. Straciłaś więc pracę, dlatego że zlikwidowano zakład pracy, pracodawca ogłosił upadłość, zbankrutował, jest niewypłacalny itp.

Musisz mieć odpowiedni wiek i staż pracy. W przypadku kobiet: wiek minimum 56 lat i 20 lat stażu pracy, albo 55 lat i co najmniej 30 lat pracy. Gdy staż pracy przekracza 35 lat, wiek nie ma znaczenia. W przypadku mężczyzn: ukończone 61 lat i 25-letni staż pracy, albo 60 lat i 35 lat pracy. Gdy staż pracy przekracza 40 lat, wiek nie ma znaczenia. Do stażu pracy oprócz okresów składkowych wliczane są także nieskładkowe, (np. studia, praca w gospodarstwie rolnym rodziców, urlop wychowawczy). Nie mogą one jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

W zakładzie, który upadł (zbankrutował, jest niewypłacalny itp.), pracowałaś co najmniej pół roku przed jego likwidacją.

Po zwolnieniu z pracy musisz się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy i pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez minimum pół roku. W tym czasie musisz podejmować się wszelkich prac zlecanych przez urząd, nawet jeżeli ci nie odpowiadają.

Jeśli spełnisz powyższe warunki, możesz wystąpić do ZUS o przyznanie świadczenie przedemerytalnego.

WNIOSEK DO ZUS

Z powiatowego urzędu pracy należy wziąć specjalne zaświadczenie, w którym wypisany jest okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W ciągu 30 dni od daty otrzymania tego zaświadczenia należy udać się do ZUS. Jeżeli przegapisz termin i przyjdziesz później, zostaniesz odesłany z kwitkiem. Od tej zasady jest wyjątek: jeśli po upływie półrocza pobierania zasiłku nadal pracujesz na zlece- nie urzędu pracy, np. przy pracach interwencyjnych, wniosek do ZUS możesz złożyć w ciągu 14 dni po zakończeniu tych prac.

Do wniosku (druk Rp-26) dołączasz zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, świadectwo pracy z wyraźnie zaznaczoną przyczyną odejścia z pracy (np. z powodu jego likwidacji), dokumenty potwierdzające staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe).

W ciągu 30 dni ZUS ci odpowie, przyznając - lub nie - świadczenie przed-emerytalne. Jeżeli decyzja jest negatywna, możesz się odwołać: najpierw do ZUS, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu - do sądu pracy (też za pośrednictwem ZUS-u). Masz na to 30 dni.

OD ŚWIADCZENIA DO EMERYTURY

Jeżeli otrzymujesz świadczenie przedemerytalne, możesz dorabiać, ale z ograniczeniami, bowiem ZUS wyznaczył limity. Jeżeli zostaną one przekroczone, ZUS może obniżyć świadczenie lub je odebrać. Świadczenie przedemerytalne kobiety otrzymują do ukończenia 60., a mężczyźni - 65 lat. Po przekroczeniu limitu wieku przechodzi się na emeryturę. Odbywa się to niejako automatycznie, bo wszystko załatwia ZUS.