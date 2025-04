„Ale ja przecież nic takiego nie zrobiłam", „Za mało osiągnęłam, to jeszcze nie jest sukces", „Może za rok" – takie odpowiedzi często słyszymy od kobiet, które zachęcamy, by zgłaszały się do konkursu Bizneswoman Roku. Ten konkurs to szansa, żeby nagłośnić swoje biznesowe osiągnięcia, wypromować markę, a także, co ważne, zdobyć mentora lub pozyskać inwestora. A jednak, kobiety, które wiele w swoim życiu osiągnęły, prowadzą z sukcesem firmy i wielkie projekty, wciąż nie uważają, że sukces osiągnęły! Jak to możliwe?

Z badań Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką na potrzeby kampanii społecznej #StaćMnieNaSukces wynika, że co drugą Polkę ogranicza brak pewności siebie. A zaledwie 9% deklaruje, że nie brakuje im pewności siebie, by podejmować ambitne zadania. Dlaczego warto się przełamywać i jednak odważnie pokazywać swoje osiągnięcia?

Zgodnie ze słowami Woody’ego Allena - 80% sukcesu to pojawić się. Trzeba wyjść z biura czy z domu. A skoro już gdzieś wychodzić, to najlepiej tam, gdzie pełno jest kreatywnych i odważnych ludzi. Taką inicjatywą jest właśnie ten konkurs – tłumaczy Kamila Sidor, fundatorka Carrots Foundation i członkini Loży Ekspertów konkursu Bizneswoman Roku

5 powodów, dla których warto pokazywać i promować swoje osiągnięcia

1. Inni dowiadują się o tym, co robisz

Konkurencja na rynku jest ogromna. Dlaczego ktoś miałby zwrócić uwagę właśnie na twoją firmę? Skąd ludzie mają wiedzieć, co robisz? Wyróżnienie się na rynku to jeden z elementów, które budują sukces. Ale warto wyróżniać się mądrze, na przykład jako ekspert w danej branży lub dziedzinie. Prestiżowe nagrody w konkursach biznesowych wzmacniają taką pozycję, ale i wzbudzają zainteresowanie mediów, które chcą rozmawiać z kobietami sukcesu. Przekonała się o tym Natalia Bogdan, założycielka firmy Jobhouse i laureatka tytułu Bizneswoman Roku 2016.

My kobiety często robimy fantastyczne rzeczy, ale rzadko mamy odwagę, aby mówić o nich głośno. Zachęcam wszystkie panie, które prowadzą własne firmy, do pokazania światu swoich osiągnięć i nadsyłania zgłoszeń w konkursie. W moim przypadku udział i zdobycie nagrody publiczności był prawdziwą trampoliną do sukcesu – wzmocnił mój wizerunek eksperta, a także pozwolił pozyskać nowych klientów i stać się częścią wielu niesamowitych przedsięwzięć – tłumaczy Natalia Bogdan.

2. Wzmacniasz swój wizerunek

Start w konkursie takim jak Bizneswoman Roku to nie tylko promocja dla firmy, ale także wzmocnienie Twojego wizerunku – jako ekspertki, wiarygodnej przedsiębiorczyni, docenionej przez grono innych ekspertów i ludzi ze świata biznesu. Wzmocnienie wizerunku to często także wzmocnienie całej marki i szansa na biznesowy rozwój. Przekonały się o tym Izabela Lewandowska i Marta Pieniążek, twórczynie La Millou. Nagrodę Bizneswoman Roku dostały, gdy ich firma znalazła się na zakręcie. Tytuł dodał im skrzydeł i pozwolił wzmocnić, a w końcu rozwinąć firmę. Dziś La Millou podbija świat!

3. Możesz pozyskać inwestora

Inwestorzy cały czas szukają ciekawych projektów biznesowych. Dlatego bacznie obserwują także konkursy – kto znalazł się w finale, dlaczego, jaki potencjał na rozwój ma projekt? Pokazując swoje osiągnięcia, dajesz dodatkowy sygnał, że właśnie na ciebie i twoją firmę warto zwrócić uwagę. Po zakończeniu konkursu Bizneswoman Roku odbywa się także runda i mentoring inwestorski. W ubiegłorocznej edycji udział wzięły w nim zarówno laureatki jak i finalistki konkursu, m.in. Whisbear, ADA, PelviFly.

4. Zbierasz doświadczenie

Opowiadając o swoich osiągnięciach, wypełniając formularze konkursowe, pozwalając zweryfikować to, co robisz ekspertom, zbierasz nowe doświadczenie, bo sprawdzasz, jak to, co robisz postrzegane jest przez innych. Robiąc to często, uczysz się coraz lepiej i skuteczniej opowiadać o swoich pomysłach, o swoich osiągnięciach, celach i kolejnych planach. A kiedy jesteś w tym dobra, łatwiej będzie ci przekonać innych, by uwierzyli w twoją firmę lub projekt.

Co zyskałam? Ogromny zastrzyk motywacji i docenienia, promocję projektu w mediach i znalezienia się w gronie kobiet, które chcą i walczą o swoje — to wydarzyło się po moim wyróżnieniu w konkursie. Pozyskaliśmy nowych partnerów zarówno biznesowych, jak i medialnych, a osobiście dostałam wsparcie wielu cudownych kobiet. Każda z nas jest niesamowita — nie bójmy się o tym mówić i zaprezentować to światu! – zachęca Natalia Świrska, założycielka start-upu ADA i Bizneswoman Roku 2016.

5. Dostajesz bezcenną informację zwrotną

Nawet jeśli nie wygrasz, pokażesz się i dowiesz się, jakie są mocne, ale i słabe strony twojego biznesu. A kiedy już to wiesz, możesz wiele poprawić, rozwinąć firmę i wzmocniona... spróbować za rok. Opowiadając o tym, co robisz i co osiągasz, usłyszysz także wiele ważnych pytań – o plany, możliwości rozwoju biznesu, cele, planowane przychody. Odpowiadając na nie, wiele rzeczy możesz poukładać sobie w głowie, a potem ulepszyć swoją strategię.

Kobiety często eliminują się z tzw. świata publicznego. Stawiają sobie poprzeczkę bardzo wysoko i wciąż wydaje im się, że są nie dość dobre. Niechętnie też zgłaszają się do konkursów, bo uważają, że bez przesady, że nie ma czym się chwalić. Tymczasem takie konkursy są potrzebne. Dlaczego? Dziś bardzo łatwo powiedzieć kobiecie: bądź silna, nie przejmuj się opiniami innych, idź do przodu. Wiele takich komunikatów słyszymy na co dzień. Jednak zdecydowanie trudniej sprawić, żeby kobieta w to uwierzyła. Z tego powodu potrzebne są nam tzw. role models, inne silne kobiety, takie, którym się udało. Obserwowanie ich i ich drogi pomaga uwierzyć we własną siłę i własną sprawczość. - podsumowuje Natalia Hatalska, która w tym roku dołączyła do Loży Ekspertów Bizneswoman Roku.

Do konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku możesz zgłosić się w pięciu kategoriach: Liderka w Korporacji, Moja Firma, Start-up Roku, Kobieta w Nowych Technologiach, Pomysł na Biznes. Informacje o kategoriach, kryteria oceny oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć TUTAJ: https://bizneswomanroku.pl/kategorie-konkursu-2017/

Zgłoszenia można przesyłać do 30 listopada 2017!