Niestety, przedłużenie zatrudnienia do dnia porodu dotyczy jedynie umowy o pracę na czas określony, która rozwiązałaby się podczas ciąży. Tak wynika z kodeksu pracy. Pomimo że w polskim prawie pracy występują jeszcze inne umowy (umowa o dzieło, umowa zlecenie czy właśnie umowa stażowa), ochroną przed zwolnieniem objęte będą tylko kobiety, które mają zawartą umowę na czas określony. Okres jej trwania musi upływać przed dniem porodu.

Reklama

Podstawowe prawa pracownic w ciąży

Prawa kobiety ciężarnej na stażu

A zatem stypendium stażowe również będzie wypłacane tylko do czasu trwania umowy stażowej, a nie do dnia porodu.

Wynika z tego, że jako osoba pozostająca na stażu z urzędu pracy nie ma Pani prawa do przedłużenia tej umowy. Co więcej, nie ma też Pani prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby odbywające staż z Urzędu Pracy nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Natomiast zasiłek macierzyński przysługuje tylko tym osobom, które urodziły dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego.

Reklama

Dowiedz się więcej:

Jesteś w ciąży? Sprawdź, czego nie może twój szef!

Jakie są ograniczenia w czasie pracy pracownicy w ciąży?

Ciąża a umowa na okres próbny - jakie przysługują ci prawa?