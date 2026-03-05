Kulinarny szlak według Foodies

W tej edycji RestaurantWeek® to właśnie oni wyznaczają kierunek i wskazują, gdzie warto zarezerwować stolik. Na szczęście nie zatrzymują swoich odkryć wyłącznie dla siebie – jeśli coś ich zachwyci, natychmiast się tym dzielą. Zainspiruj się ich rekomendacjami, dodaj do rezerwacji butelkę Coca-Cola Zero Cukru w prezencie i zarezerwuj stolik na RestaurantWeek.pl.

Pierwszy przystanek? HINT Food & Drinks przy ul. Ogrodowej 10 w Krakowie. Są miejsca, do których wpada się raz, a potem wraca przy każdej możliwej okazji – HINT zdecydowanie należy do tej kategorii. Ukryta w designerskich wnętrzach PURO Kraków Stare Miasto restauracja od lat udowadnia, że comfort food może być jednocześnie swobodny i wyrafinowany. I właśnie za tę równowagę trafiła do rekomendacji Foodies. W festiwalowym menu Chefa Pawła Pamuły królują autorskie interpretacje klasyki: soczysty filet z kaczki z puree z selera i czarnego czosnku, terrina z policzków wieprzowych z truflą, aromatyczna zapiekanka z bakłażana czy polski chleb z kozim serem, orzechowym relishem z miodem i zielonym jabłkiem. Obłęd!

Trzy kulinarne światy w jednym miejscu? To możliwe w Hampton by Hilton Łódź City Center przy ul. Piotrkowskiej 157. Tu pasja do gotowania łączy się z dbałością o jakość i przyjemną, swobodną atmosferą. Pod czujnym okiem Chefa Tomasza Karolaka w karcie spotykają się smaki Europy, Ameryki i Polski - tradycja idzie w parze z nowoczesnymi inspiracjami, a każde danie zaprasza w smakowitą podróż. Specjalnie na RestaurantWeek® powstało menu pełne niebanalnych połączeń, a w nim: krem grzybowo-kasztanowy z chrupiącymi grzybami, wołowina z ziemniakami pommes lyonnaise i pasternakiem czy aromatyczna tarta ziemniaczano-porowa z młodymi warzywami, a na finał - parfait z białą czekoladą i chałwą z malinami albo dulce de leche z marakują i czekoladowym crumble. Daj się zachwycić!

Poleceń ciąg dalszy! Warmia i Mazury też mają wiele do zaoferowania. Wyobraź sobie miejsce, gdzie każdy kęs to podróż po mazurskich smakach, a widok z okna na spokojną taflę jeziora zapiera dech w piersiach. Restauracja Nóż w Wodzie, usytuowana w samym sercu Mikołajek przy ul. Kajki 62/54, łączy kulinarną finezję z niepowtarzalnym klimatem. Eleganckie wnętrze, przytulna atmosfera i menu inspirowane lokalnymi tradycjami sprawiają, że każdy posiłek tutaj staje się wyjątkowym doświadczeniem. Festiwalowe menu to odważne i oryginalne połączenia: muffin ziemniaczany z chrupiącym boczkiem i kremem buraczanym, soczyste żeberka wieprzowe teriyaki z puree z zsiadłego mleka i sałatką z kapusty oraz puszysty racuch drożdżowy z jabłkami i lodami waniliowymi. Miłośnicy wege smaków zachwycą się kremem z marchewki podkręconym imbirem, tagliatelle z pesto z jarmużu, kozim serem i prażonymi pestkami dyni oraz delikatną pianką waniliową z konfiturą z dzikiej róży. Po prostu niebo w gębie!

Czas na Śląsk. Food&Ball przy ul. Kościuszki 229 w Katowicach to wyjątkowe miejsce na mapie regionu stworzone przez Arkadiusza Milika, gdzie sportowa energia łączy się z kreatywnym podejściem do kuchni, a każdy talerz to małe mistrzostwo smaku. Foodies polecają spróbować tu tatara z antrykotu z chrupiącą gryką, polędwiczkę wieprzową sous vide z polentą orzechową i karmelizowaną pietruszką, a na deser – fondanta czekoladowego z lodami z karmelizowanej, kiszonej kapusty i marakują. Dla fanów roślinnych smaków prawdziwą niespodzianką będzie krem z pora i topinamburu oraz bulgur z mascarpone i rzodkiewką.

W poszukiwaniu najlepszych restauracji Foodies dotarli również do Trójmiasta! Ich wybór padł na The Lobster House w Gdańsku przy Długim Pobrzeżu 24. To raj dla fanów ryb i owoców morza! W swobodnej, casualowej atmosferze Chef Łukasz Wędzik serwuje dania pełne świeżości i pasji: esencjonalną zupę rybną, smażonego halibuta z jajkiem poche, ziemniaczanym puree i szpinakiem, a także kociołek Lobster House z mulami, vongolami, krewetkami i ośmiorniczką baby w aromatycznym, winno-maślanym sosie. Na deser – sernik z białą czekoladą i polewą pistacjową lub creme brûlée z sezonowymi owocami, które otulają smakiem niczym miękka, lekka kołderka w rześki poranek.

Ostatni przystanek na kulinarnej mapie Foodies w tym artykule – Wrocław! Nafta Neo Bistro przy ul. Krakowskiej 180, rekomendowana przez Michelin, to restauracja, w której casualowa, swobodna atmosfera łączy się z odrobiną zaskoczenia. Wystrój zachwyca, karta intryguje, a każdy talerz udowadnia, że proste składniki mogą stworzyć wyjątkowe smaki. W festiwalowym menu wyróżniają się wariacja na temat rosołu z pulpetami oraz boczek teriyaki podany z pieczonymi ziemniakami i czerwoną kapustą z sezamem. Miłośnicy wege docenią krem z pora z siankiem oraz „gołąbka” z kapusty włoskiej, kaszy bulgur, jabłka, fenkułu i prażonej cebulki. Na deser lekkie semifreddo z kaszką manną i malinami - idealne zwieńczenie tej wybornej uczty!

Foodie Season w najlepszych restauracjach w Polsce właśnie wystartował! Sprawdź rekomendacje Foodies i zdecyduj, które miejsca odwiedzisz podczas tej edycji Festiwalu - od Krakowa, przez Śląsk i Wrocław, aż po Trójmiasto. #GoFoodies - Festiwal trwa do 22 kwietnia. Rezerwuj już dziś na RestaurantWeek.pl i baw się pysznie!

Poranek pełen smaków z BreakfastWeek!

Niech Twój poranek zacznie się od dobrego wyboru! Rezerwacja śniadania z Bliskimi to mały rytuał o wielkiej mocy. Kawa z aksamitną pianką, chrupiące pieczywo, idealnie ścięte jajko i rozmowy przy stole – to luksus osiągalny za pomocą kilku kliknięć. BreakfastWeek to wspaniała okazja, by odkrywać nowe miejsca lub wracać do sprawdzonych adresów, celebrując poranki tak, by tej dobrej energii z iście królewskiego śniadania wystarczyło na cały dzień.

W tej edycji o roślinny start dnia dba marka Alpro, oferując specjalne propozycje na bazie napojów roślinnych. Goście mogą wybierać spośród menu śniadaniowych i kaw przygotowanych na roślinnych napojach. Festiwalowa cena takiego zestawu to 35 zł + opłata rezerwacyjna 6 zł/Gość. Wśród propozycji znajdują się Alproccino - subtelne cappuccino na kremowym owsianym Alpro Barista oraz Alprolatte - latte na pysznym migdałowym Alpro Barista z puszystą pianką, które dodają porankowi wyjątkowego smaku i energii.

Dodatkowo – aby poranek stał się jeszcze przyjemniejszy – marka Lajkonik przygotowała dla każdego Gościa próbkę Mini Paluchów Dobry Chrup o smaku musztardy z miodem. Jest to pyszna, intensywnie przyprawiona przekąska wypiekana z mąki pełnoziarnistej z dodatkiem ziaren lnu.

Festiwalowe śniadania dostępne będą w najlepszych śniadaniowniach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, we Wrocławiu oraz na Śląsku. BreakfastWeek, tak jak RestaurantWeek®, potrwa od 4 marca do 22 kwietnia. Dziel się odkryciami i zrób komuś dzień dobry! Rezerwacje trwają na: BreakfastWeek.pl

Najlepsze stoliki szybko znikają – do zobaczenia przy stole!

Rezerwacje: RestaurantWeek.pl oraz app.rclb.pl

Termin Festiwalu: 4 marca - 22 kwietnia

O RestaurantWeek®:

Już od ponad 10 lat RestaurantWeek® wspiera promowanie w Polsce kultury Foodie. Przez ten czas Festiwal zyskał popularność jako wydarzenie umożliwiające wspólne odkrywanie smaków przy restauracyjnym stole. Dziś jest największym biletowanym wydarzeniem w kraju oraz jednym z największych Festiwali restauracyjnych na świecie. Cena za to wyjątkowe doświadczenie, które warto dzielić z Bliskimi, zaczyna się od 69,99 zł (+ opłata rezerwacyjna 9,99 zł, min. 2 osoby + 10 zł prime time). Ponad 2,5 miliona zarezerwowanych menu, setki debiutów, niezliczone chwile radości przy stole – to wszystko dzięki zaangażowaniu polskich Foodies! Dołącz do nich i daj się prowadzić przez kulinarne odkrycia, bo to właśnie rekomendacje Foodies wskazują najlepsze restauracje, które warto odwiedzić i smaki, których nie można przegapić!

Aby dowiedzieć się więcej o organizowanych Festiwalach odwiedź: RestaurantWeek.pl