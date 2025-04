Reklama

Czym jest Stand Up Paddleboarding?

Stand Up Paddleboarding, nazywany także Stand Up Paddle lub Paddleboarding, to jeden z najpopularniejszych sportów wodnych ostatniego czasu. Wywodzi się z surfingu, a swoje korzenie ma na Hawajach. W paddleboardingu uczestnicy stoją na napompowanych deskach unoszących się na wodzie i poruszają się przy użyciu wiosła, inaczej zwanego pagajem. W odróżnieniu od tradycyjnego surfingu Stand Up Paddle można uprawiać na stojąco, na kolanach lub siedząc. Sport ten nie jest ograniczony przez warunki pogodowe, jednak bezpiecznej jest uprawiać go na spokojnych wodach. Istnieje wiele różnych rodzajów aktywności na desce SUP, takich jak spokojne pływanie z odpychaniem, tzw. freeride, czy połączone z ćwiczeniami, na przykład fitness lub jogi. Popularne jest także wędkowanie i wyścigi.

Dlaczego warto uprawiać paddleboarding?

Paddleboarding zapewnia kompleksowy trening całego ciała. Dzięki wiosłowaniu na stojąco możemy skutecznie i w niedługim czasie osiągnąć pięknie wyrzeźbione mięśnie ramion, pleców oraz brzucha, czyli tych partii ciała, które najbardziej angażujemy podczas tego rodzaju aktywności. Równie istotne jest rozwijanie równowagi i stabilności. Wysiłek skoncentrowany na tzw. core angażuje mięśnie głębokie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała i wsparcie kręgosłupa. W przeciwieństwie do innych form aktywności fizycznej mobilizacja tych mięśni na desce SUP odbywa się właściwie samoczynnie. Regularne treningi wzmacniają mięśnie, redukują tkankę tłuszczową i stymulują wydzielanie endorfin, co przekłada się na ogólnie lepsze samopoczucie.

Jak rozpocząć swoją przygodę ze Stand Up Paddle?

Przygotowania do Stand Up Paddleboardingu rozpoczynamy od znalezienia odpowiedniej deski. W tym celu możemy skorzystać z wypożyczalni, zapisać się na profesjonalne lekcje paddleboardingu lub kupić własną deskę SUP. Na rynku dostępne są deski dedykowane dla początkujących w atrakcyjnych cenach nieprzekraczających 2000 zł. Modele z najwyższej półki mogą kosztować nawet do 6000 zł. Poza deską powinniśmy wyposażyć się w wiosło oraz „leash” – specjalną linkę, która zapewnia bezpieczeństwo. Leash przymocowuje się do kostki, aby w razie upadku nie oddalić się za bardzo od deski. Ważne jest także odpowiednie ubranie. Powinno być przede wszystkim wygodne i dopasowane do panujących warunków atmosferycznych. Materiały szybkoschnące są szczególnie praktyczne w przypadku ewentualnego zmoczenia. Doskonałym wyborem będzie strój zbliżony do tego, który nosimy na siłowni lub podczas ćwiczeń. Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych artykułów możemy wyruszyć na wybrany wcześniej zbiornik wodny, na którym będziemy uczyć się wiosłowania na stojąco. Przed wejściem do wody, należy jednak upewnić się, czy pływanie i uprawianie sportów wodnych jest w tym miejscu dozwolone.

Jaki sprzęt dla początkujących?

Deska SUP o długości 335 cm z wiosłem i akcesoriami doskonale sprawdzi się do różnych aktywności wodnych, takich jak rekreacyjne wiosłowanie, ćwiczenie jogi, wędkowanie czy nawet opalanie się. Można ją szybko napompować za pomocą dołączonej do zestawu pompki ręcznej. Trzy odczepiane płetwy umożliwiają łatwą kontrolę prędkości i kierunku pływania, a szeroka konstrukcja zapewnia dużą stabilność. Wyposażona w linkę zabezpieczającą i antypoślizgową powierzchnię, gwarantuje bezpieczne surfowanie, niezależnie od poziomu zaawansowania jej użytkownika. Długość wiosła jest regulowana w zakresie od 160 do 210 cm, dzięki czemu możemy w pełni dostosować je do naszego wzrostu i postawy. Deska będzie idealna zarówno dla początkujących, jak i dla bardziej zaawansowanych sportowców. W sklepie internetowym Costway.pl można znaleźć szeroki wybór desek SUP. Mamy do wyboru różne rodzaje, długości i wzory desek oraz zestawy z dodatkowymi akcesoriami.

Alternatywą dla deski SUP jest bodyboard. Ta specjalna deska umożliwia uprawianie bodyboardingu – sportu wodnego, który polega na łapaniu fal i surfowaniu na ich grzbiecie. Można go uprawiać praktycznie wszędzie, także na Bałtyku, wystarczą fale i właściwy sprzęt. Jest doskonałą propozycją dla osób, które uważają tradycyjne surfowanie za zbyt wymagające pod względem umiejętności i kondycji. Pływanie na desce bodyboard jest odpowiednie dla każdego, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Deska bodyboard jest mniejsza i krótsza od zwykłej deski surfingowej, co umożliwia dużo łatwiejsze i swobodniejsze poruszanie rękami i nogami w wodzie. Deska sprawdzi się doskonale również przy nauce pływania.

Zarówno paddleboarding, jak i bodyboarding to dyscypliny łatwe do opanowania, które z pewnością umilą czas spędzony na wakacjach z rodziną i przyjaciółmi. Oba sporty mogą stać się z czasem ulubionym hobby lub sposobem na codzienny trening.

