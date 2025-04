Reportażem „Dam moim córkom najlepszy posag” magazyn „Przyjaciółka” zaczął cykl publikacji o kobietach, które skorzystały z Funduszy Europejskich i odniosły sukces.

Bohaterką tekstu jest Ewa Świerżewska, założycielka portalu qlturka.pl, która mówi, że kulturę wyssała z mlekiem matki. Jej mama pracowała w redakcjach pism dla dzieci, takich jak: „Miś”, „Świerszczyk” czy „Płomyczek”.

Ewa uważa, że nie ma lepszej inwestycji w przyszłość dzieci, niż wspólnie i mądrze spędzony z nimi czas. Aby ułatwić to innym rodzicom, sięgając po Fundusze Europejskie, założyła portal internetowy z informacjami kulturalnymi dla dzieci.

– Dziecko powinno mieć kontakt z kulturą od najmłodszych lat – tłumaczy Ewa. – Dzięki temu uwrażliwia się na sztukę, uczy się odróżniać to, co w niej wartościowe, od szmiry. Poza tym jest to świetna okazja do spędzenia czasu z dzieckiem i wspólnych rozmów. Uważam, że to najlepszy posag, który można wynieść z domu, wchodząc w dorosłość.

Ewa śmieje się, że jej córki są skażone kulturą. Mówi, że starsza, 11-letnia dziś Iga, jeśli jest chora i przez tydzień zostaje w domu, potrafi w tym czasie przeczytać nawet 30 książek!

U nich nie ma nudnych weekendów. Zwykle całą rodziną robią coś ciekawego: idą do kina, teatru, do muzeum czy na wystawę. Aby jednak dotrzeć do informacji o tych wydarzeniach kulturalnych, dawniej Ewa musiała się nieźle natrudzić: zdobywać informacje z prasy, biuletynów i od znajomych.

– Pomyślałam, że dobrze by było mieć to wszystko w jednym miejscu, na przykład na portalu internetowym – mówi Ewa. Ten pomysł bardzo spodobał się również jej mężowi.

– Pamiętam, że jednego wieczoru rozrysowaliśmy projekt portalu na kartkach – wspomina Ewa. – Od razu wymyśliliśmy też nazwę – qlturka.pl. Pozostało tylko znalezienie pieniędzy na jego realizację... To był rok 2008, media donosiły o możliwości korzystania z Funduszy Europejskich.

– Poszliśmy z mężem do jednego z punktów informacyjnych i opowiedzieliśmy o naszym pomyśle – opowiada Ewa. – Okazało się, że idealnie wpisuje się on w Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie: 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie

gospodarki elektronicznej, z którego mogliśmy skorzystać.

Decyzję otrzymali 31 grudnia 2008 roku. Przyznano im... 260 tys. zł dotacji z Funduszy Europejskich!

– To był najszczęśliwszy sylwester w moim życiu – śmieje się Ewa. – Od nowego roku qlturka.pl mogła ruszyć całą parą!

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich ich qlturka.pl szybko się rozwinęła. Ewa mogła też zatrudnić współpracowników: specjalistów od literatury, teatru czy dziecięcej psychologii, którzy piszą do portalu artykuły i zdobywają informacje o wydarzeniach kulturalnych z całej Polski…

tekst: Monika Wilczyńska

Reportaż w ramach cyklu „Polki Europejki” powstał w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

