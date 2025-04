Sprawdzone sposoby na wzbogacenie się

Jeżeli marzy ci się naprawdę pokaźna sumka na koncie, nie siedź bezczynnie, ale zacznij na nią pracować. Podpowiadamy, co powinnaś robić już teraz, by w przyszłości cieszyć się pełnym kontem.

Reklama

fot. Fotolia

Nie wydawaj więcej, niż masz

Zarządzaj taką sumą w miesiącu, jaką zarabiasz. Staraj się nie brać niepotrzebnych pożyczek, zwłaszcza tych oferowanych przez barabanki, ponieważ możesz zaskoczyć się ich ogromnie wysokimi odsetkami... Nie pożyczaj też co chwila od znajomych. Powinnaś mieć świadomość, że przecież w końcu będziesz musiała spłacić zaciągnięte długi. Odpowiednie rządzenie się tym, co się ma, bardzo dobrze wyrabia nasz charakter.

Tak naprawdę wszyscy wielcy i bogaci zanim takimi się stali, musieli zaczynać od umiejętnego raczenia sobie z małymi pieniędzmi. Jeśli będziesz dobrze zarządzać tymi kwotami, którymi dysponujesz obecnie, będziesz też umiała zadbać o dużo większe pieniądze w przyszłości. Chyba że nie przeszkadzałoby ci to, że trwoniłabyś ciężko zarobione pieniądze na wszelkie przyjemności i zachcianki.

Oszczędzaj

Żeby stać się bogatą, nie wystarczy nie zapożyczać się obecnie, trzeba też jakąś część swoich pieniędzy oszczędzać, by móc je później w jakiś korzystny sposób zainwestować. Wielu ekonomistów radzi, by odkładać 10 procent tego, co się zarabia. To wbrew pozorom wcale nie jest duża kwota i nie odczujesz aż tak jej braku w miesięcznym budżecie, natomiast ta systematyczność odkładania sprawi, że naprawdę szybko będziesz miała na koncie całkiem pokaźne zabezpieczenie finansowe.

W zakupach nie kieruj się emocjami

Rób zakupy racjonalnie. Wybieraj zawsze to, co jest ci naprawdę potrzebne, a nie dlatego, że masz akurat odpowiedni humor. Kupowanie pod wpływem silnych emocji, np. stresu, smutku czy też radości nie przynosi niczego dobrego. Poza tym większość takich rzeczy kupionych w amoku zalega później w szafach, ponieważ okazuje się, że nie pasują one do niczego w twojej garderobie albo że w ogóle nie leżą na tobie dobrze. Ale pieniądze są już wydane... Szkoda, bo można było je zagospodarować w taki sposób, by przyniosły w przyszłości dużo większe korzyści finansowe.

Reklama

Postaraj się o dobrą pracę

Dobra praca to nie tylko taka, w której będziesz się rozwijać i spełniać, lecz również taka, w której będziesz mogła awansować i tym samym więcej zarabiać... A przecież właśnie większe zarobki są najlepszym sposobem na to, by w końcu się wzbogacić.