SnowFest Festival

W samym sercu Zakopanego, pod Wielką Krokwią, tysiące młodych ludzi z całej Polski zgromadziło się na zimowym festiwalu, którego jednym ze sponsorów było T-Mobile. SnowFest to przede wszystkim świetna muzyka, ekstremalne sporty zimowe i pyszne jedzenie. Podczas tegorocznej edycji festiwalu gwiazdą sceny T-Mobile była Cleo, nowa Ambasadorka promocji w ofercie na kartę, która swoich fanów zawsze stawia na pierwszym miejscu! Na festiwalowych scenach mogliśmy zobaczyć takich artystów jak: Raekwon, Roots Manuva, Too Many T\'s czy energetycznych przedstawicieli polskiej sceny muzycznej – Łąki Łan. W specjalnych setach dj-ejskich wystąpili Mike Skinner i Flirtini.

Muzyczny projekt T-mobile i Cleo

Cleo podczas ekskluzywnego wywiadu dla magazynu VIVA opowiedziała o swojej muzycznej przyszłości i udziale w SnowFest 2016. Jak się okazuje współpraca piosenkarki z T-Mobile rozpoczęła się od muzycznego projektu z belgijskim dj Basto.

- Cieszę się, że mój numer, który miałam okazję stworzyć z dj Basto, w zasadzie remix kawałka "Zabiorę was" może w takiej fajnej kampanii uczestniczyć - deklaruje Cleo.

Utwór duetu stał się prawdziwym hitem i będzie grany w klubach w całej Polsce.

Dlaczego Cleo zdecydowała się na kampanię z T-Mobile? Jak sama przyznaje - dzięki niej może pozostać w stałym kontakcie ze swoimi fanami, a dodatkowo rozwija się muzycznie.

- Pokazuję teraz trochę inną siebie niż do tej pory. Ale czuję, że to dobry kierunek, to będzie mój rok - mówi wokalistka.

Królowa polskiego Internetu

Cleo to najpopularniejsza wokalistka w polskim Internecie. Jej profil na Facebooku zgromadził ponad 1 milion 400 tysięcy fanów. Pomimo tej ogromnej ilości pozostaje z nimi w stałym kontakcie i podbija kolejne portale społecznościowe.

- Instagram uruchomiłam niedawno, więc tam mam tylko 75 tysięcy Followersów. Ale powolutku też się zbierają tam ludzie - mówi Cleo.

- Staram się być non stop w kontakcie z moimi fanami nawet, gdy jestem w trasie. Gdyby ktoś za mnie im odpisywał, od razu wiedzieliby, że to nie ja. Nie mogę sobie na to pozwolić - dodaje.

Solowa płyta Cleo

Wokalistka pracuje teraz nad nowym solowym albumem. Jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie, ale Cleo nie potrzebuje wakacji. Jest szczęśliwa, że może spełniać swoje marzenia:

- Mam nadzieję, że moje pięć minut przeciągnie się do dziesięciu. Jak się robi to, co się kocha... niech to trwa jak najdłużej - zwierza się Cleo.