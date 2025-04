Wystarczy trochę dyscypliny i chęci. Praktyczne wskazówki znajdziesz w naszym przewodniku. Kierując się nimi, bez wyrzeczeń i pożyczek zyskasz pieniądze na wakacje, a nawet emeryturę.

Jak mam odkładać, skoro wydaję wszystko, co zarabiam? – pyta się wiele z nas. Odpowiedź okazuje się prosta. Trzeba nieco zmienić swój sposób myślenia o finansach. Dlatego od tej pory traktuj oszczędzanie jako sprytniejsze zarządzanie kwotami, które masz. Skoro umiesz gospodarować zarobionymi pieniędzmi tak, że wystarcza ci na zaplanowane wydatki, to znaczy, że potrafisz również oszczędzać. Wystarczy, że to, co zechcesz odłożyć, wpiszesz na listę stałych wydatków obok takich pozycji, jak: telefon, prąd, czynsz, czy zakupy.

„Poduszka bezpieczeństwa”

Zdaniem specjalistów, by mieć poczucie finansowego bezpieczeństwa, powinnaś mieć odłożoną równowartość 3 pensji.

W razie np. utraty pracy, przetrwasz bez pożyczek i zapłacisz rachunki. Kapitał „na czarną godzinę” niech będzie twoim pierwszym celem. Jeśli nie jesteś pewna, ile możesz odkładać, zrób próbę: wiele banków oferuje tzw. „regularne oszczędzanie”. Wystarczy, że zdecydujesz, by przy każdej transakcji kartą lub wypłacie z bankomatu, procent z tej sumy wpadał na specjalne subkonto. Po miesiącu okaże się, że zebrałaś na nim kilkadziesiąt złotych lub więcej, chociaż nie musiałaś zrezygnować z niczego. Niezależnie od tego, czy skorzystasz z takiej opcji, czy nie, spytaj też doradcę w banku, jak robić przelewy i płatności, by prowizje były najniższe.

Na wakacje...

Dostałaś jednorazowo większą kwotę? Boisz się, że się „rozejdzie”? Załóż lokatę. Oprocentowanie wynosi ok. 2-4 proc. (zależnie od kwoty i czasu, na jaki lokujesz pieniądze). Jeśli takiej gotówki nie masz, rozważ otwarcie konta oszczędnościowego (jest lepiej oprocentowane niż tradycyjne). Możesz na nie wpłacać, kiedy i ile chcesz. Natomiast częste wypłaty się nie kalkulują, bo tracisz odsetki i możesz płacić prowizje. To dyscyplinuje.

... i na emeryturę

Najkorzystniejszą formą oszczędzania na ten cel jest Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Po osiągnięciu 60 lat pieniądze na IKE są zwolnione z 19 proc. podatku od zysków. W przypadku IKZE po ukończeniu 65 lat oddasz fiskusowi 10 proc. tego, co uskładasz i zarobisz (wcześniej korzystałaś z ulgi podatkowej). Możesz wpłacać, kiedy i ile chcesz, nie przekraczając w ciągu roku 11877 zł (IKE) i 4750 zł (IKZE).

5 kroków do sukcesu

1. Monitoruj wydatki

Zbieraj paragony nawet za drobne zakupy i rachunki. Po miesiącu spisz płatności kartą. Podlicz. Czy wszystkie wydatki były niezbędne? Może da się taniej? Robiąc kanapki do pracy, zamiast kupować coś po drodze, możesz zaoszczędzić 100 zł miesięcznie (1200 w rok!).

2. Planuj zakupy

Rób jedne większe, zamiast kilku mniejszych i zawsze z listą. Pamiętaj, że najdroższe są... okazje.

Hasła „promocja” nie czytaj jak „niepowtarzalna szansa”. Po jednej, pojawia się kolejna i kolejna. Poobserwuj ceny wybranych produktów, a z czasem wyczujesz, kiedy masz do czynienia z atrakcyjną obniżką.

3. Pilnuj umów i rozliczeń

Nie musisz się z nimi wiązać raz na zawsze. Sprawdź, czy obecny dostawca np. energii, internetu czy gazu wciąż jest najtańszy. Jeśli skończyła się promocyjna oferta, raczej cię o tym nie powiadomi. Zanim wybierzesz pakiet, weź do domu umowę i policz.

4. Miej żelazną rezerwę

Nawet, gdy skrupulatnie planujesz wydatki, zawsze rezerwuj 5-10 proc. na te nieprzewidziane. To one najczęściej burzą misterny plan. Wypadnie plomba, złapiesz gumę, dziecko potrzebuje na wycieczkę. Jeśli nie wykorzystasz, odłóż.

5. Zmień nastawienie

Nie myśl „I tak mam tyle problemów, a czeka mnie zaciskanie pasa i kolejne wyrzeczenia”. Oszczędzanie ma ci się kojarzyć z czymś miłym. Pomyśl raczej: „Wyjadę w podróż, o której marzę”. Będę miała piękną łazienkę”. To motywuje.

Tekst: Joanna Kochańska

