Na dzieci, młodzież i dorosłych czekają lodowiska, Górka Lodowa E.Wedel, curling z marką Merrell, skatepark i specjalne atrakcje przygotowane przez organizatorów i partnerów.

Reklama

Podczas ferii mazowieckich na Zimowym Narodowym na PGE Narodowym, każdego dnia czekają najlepsze zimowe atrakcje i 100% zimy niezależnie od pogody. Wielbiciele łyżwiarstwa mogą korzystać z lodowiska, a dawkę adrenaliny zapewnią szalone zjazdy z 12-metrowej Górki Lodowej E.Wedel.

Ulubione zajęcia dla najmłodszych, czyli "Poranki dla dzieci z PGE Energia Ciepła", podczas których profesjonalni instruktorzy z Ice&Fun uczą jazdy na łyżwach, odbywają się w trakcie ferii codziennie o 9:30 i 11:15. - Nasi instruktorzy mają przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i potrafią nawiązać kontakt z najmłodszymi adeptami łyżwiarstwa, dzięki temu, poprzez zabawę, potrafią nauczyć jazdy na łyżwach każdego - mówi Renata Aleksander ze szkoły jazdy na łyżwach Ice&Fun i dodaje - Dziecko łatwo jest zniechęcić do sportu, dlatego warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanych instruktorów.

Kochających rywalizację zapraszamy na curling z marką Merrell, gdzie przy wsparciu instruktorów z Polskiej Federacji Klubów Curlingowych można uczyć się od podstaw lub doskonalić umiejętności w tej cieszącej się coraz większą popularnością dyscyplinie.

Podczas ferii, w każdy weekend, dzieci i dorośli mogą wziąć udział w specjalnie przygotowanych przez markę Merrell, angażujących atrakcjach. Co tydzień do wykonania nowe, ciekawe zadania, a wszystko to w duchu aktywności promowanym przez markę. Na uczestników tych atrakcji czekają liczne nagrody!

Nie zabraknie także "Fitnessu na łyżwach z MultiSport", czyli połączenia jazdy na łyżwach z wielowymiarowym treningiem. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o 19:30.

A już 9 lutego na Zimowym Narodowym pojawi się kosmiczna AtmoSfera MultiSport, czyli strefa zabaw i doświadczeń dla dzieci i dorosłych, a w niej m.in. symulator jazdy na nartach i snowboardzie, fotobudka i radościomierz. Za udział w Misjach Planetarnych dzieci mogą otrzymać super gadżety MultiSport.

Z kolei piątkowe i sobotnie wieczory to czas "Disco Lodowisko z 4 FUN.TV", czyli połączenie klubowej imprezy z jazdą na łyżwach. Na zakończenie ferii, w piątek 21 lutego, Zimowy Narodowy we współpracy z 4FUN.TV przygotował kolejną imprezę z cyklu "K-pop Non Stop na lodzie". Czekają konkursy, w których do wygrania będą K-popowe gadżety. Jeżdżenie na łyżwach nigdy nie było tak ekscytujące, jak przy dźwiękach BTS, BLACKPINK czy EXO!

Po zimowych szaleństwach można ogrzać się przy gorącej czekoladzie w Strefie Czekolady E.Wedel na płycie PGE Narodowego i dowiedzieć się, jak powstaje czekolada, rozwiązać Czekoladowy Quiz, ułożyć Czekoladowe Puzzle, komponować czekoladowe dźwięki i obejrzeć czekoladową rzeźbę stworzoną z 56 kg czekolady E.Wedel.

Dla wielbicieli słodyczy chcących spędzić ferie na Zimowym Narodowym mamy dobrą wiadomość – do 2 marca trwa promocja "Przyjemne Poniedziałki z Wedlem". Kupując w kasie Zimowego Narodowego bilet normalny na Lodowisko E.Wedel na wybraną godzinę, na jeden z poniedziałków w okresie trwania promocji, i przedstawiając paragon zakupu dowolnych produktów E.Wedel na kwotę 15 zł, w dniach 16.12.2019-02.03.2020, ma możliwość otrzymania drugiego biletu normalnego na ten sam termin gratis.

Także Skatepark Zimowego Narodowego, na parkingu PGE Narodowego (poziom -4), przygotował specjalne atrakcje na ferie. Można wziąć udział w "Zimowej Akademii" od Slalom Academy (slalom na rolkach), zajęciach "I Love Rolki", rolkowych półkoloniach dla dzieci "Rollschool", a także "Goskate", czyli zajęciach dla początkujących i jeżdżących na deskorolce. Planowane są też zawody "Best Trick" i "Desk Shop Winter Games".

Więcej informacji: www.zimowynarodowy.pl