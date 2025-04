Przed każdą wizytą w centrum handlowym, wiesz dokładnie, gdzie upolujesz konkretną promocję? A artykuły spożywcze zawsze kupujesz po dokładnym przeanalizowaniu ofert poszczególnych sklepów? Zwykle do tego służy ci mnóstwo aplikacji na smartfonie? Jeśli na te trzy pytania odpowiedziałaś twierdząco, to znak, że jesteś naprawdę „sprytnym klientem” i żadna okazja nie umknie twojej uwadze. Właśnie na tym polega smart shopping. Przemyślane zakupy to najprostsza droga do zaoszczędzenia pieniędzy i czasu. Obecnie coraz częściej robimy zakupy online, które oferują już nawet małe supermarkety. Poznaj sprawdzone triki!

Reklama

Polak potrafi, czyli jak robić inteligentne zakupy

Przemyślane zakupy pozwolą uniknąć przepłacania. Jeśli dokładnie wiesz, czego potrzebujesz, daruj sobie nerwy i kupuj w sposób szybki i inteligentny, tak żeby osiągnąć zmierzony cel! Smart shopping to więc szukanie okazji, kupowanie jak najtaniej, ale także - a może przede wszystkim – umiejętne porównywanie cen i korzystanie z narzędzi, które to umożliwiają. Na rynku dostępnych jest szereg mobilnych aplikacji, które przedstawiają aktualne oferty i promocje z każdej branży. Jedną z nich jest np. Blix. Dlatego w dowolnym momencie, gdy tylko masz przy sobie smartfona (a pewnie masz go zawsze), możesz to sprawdzić. Zarówno w komunikacji miejskiej, w przerwie w pracy, czy siedząc wieczorem w domu zaplanujesz sobotnie zakupy. Pamiętaj, że z możliwości weekendowych promocji korzysta coraz więcej marek.

Warto też robić jednorazowo większe zakupy (szczególnie te spożywcze). Ta metoda oszczędza zarówno czas, jak i pieniądze. W tym wypadku pomyśl również o sklepach online, gdzie często przekroczenie pewnej kwoty gwarantuję darmową dostawę.

Czasami za zapisanie się do newslettera albo polubienie strony na FB również można otrzymać kody rabatowe.



Aby usprawnić nasz smart shopping powinniśmy wypróbować także specjalne porównywarki cenowe, np. Ceneo, gdzie znajdziemy najlepsze oferty. Wystarczy kilka kliknięć, skanowanie kodu kreskowego, a aplikacja sama powie nam, gdzie możemy dany produkt kupić najtaniej.

Zwróć uwagę na programy lojalnościowe. Żeby przyciągnąć do siebie potencjalnych klientów coraz więcej sklepów oferuje zniżki. Najczęściej jest to rabat na pierwsze zakupy, który na pewno się przyda.

Daj sobie czas! Zawsze zastanów się dwa razy zanim coś kupisz. Czy tego naprawdę potrzebuję? Czy jest warte swojej ceny? Czy przyda mi się w przyszłości? Być może jest to tylko zachcianka, dlatego lepiej być pewną w 100 proc.

Dzięki tym trikom zaoszczędzimy spore pieniądze, które możemy przeznaczyć na coś innego lub po prostu odłożyć na „czarną godzinę”.

Dopasuj korzyści do swoich potrzeb

Choć niektóre z nas nadal wolą robić rundkę po sklepach i „na żywo” zrealizować przygotowaną wcześniej listę to coraz większą popularnością cieszą się zakupy online, które opłacamy kartą lub przelewem internetowym. Brzmi postępowo? Zdecydowanie! Ale przy tym jest to banalnie proste, szybkie i wygodne! Unikasz maksymalnie długich kolejek, tłumu ludzi w centrum handlowym, bałaganu na półkach w sklepie czy też niemiłych ekspedientów. A przede wszystkim sama się niepotrzebnie nie denerwujesz!

To nie jedyne korzyści z zakupów online! Również opcja cashback będzie wsparciem dla twojego smart shoppingu. Taką usługę oferuje Alior Bank przy Koncie Jakże Osobistym. Na czym polega? Wystarczy, że konto będzie regularnie zasilane, a pod koniec miesiąca otrzymasz zwrot 1% wydanych kwot, płacąc za nie kartą. Lista sklepów obejmuje zarówno sklepy spożywcze, jak i hipermarkety. Na tym nie koniec benefitów! Posiadacze Konta Jakże Osobistego mogą wybierać spośród pozostałych korzyści. Są to m.in.: bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce, bankomatów za granicą (w obu przypadkach korzyści obejmują wszystkie karty wydane do rachunku), pakiet bezpłatnych przelewów natychmiastowych (do 5 miesięcznie). Klienci mogą również skorzystać z wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym, czy limitu w rachunku bez odsetek przez 10 dni.

Dodatkowo, masz możliwość rejestracji karty w programie Mastercard Priceless® Specials, gdzie zaczynasz zbierać punkty za dokonane transakcje, które możesz później wymieniać na atrakcyjne nagrody w wielu kategoriach: od biletów do kina i voucherów na zakupy, przez podróże, sport i multimedia, aż po akcesoria kuchenne i zabawki dla dzieci.

Prowadzenie Konta Jakże Osobistego jest bezpłatne przy zapewnieniu miesięcznego wpływu na rachunek w wysokości min. 1500 zł. Warunek ten nie dotyczy klientów do 26 lat. Dodatkowo KJO to:

0 zł za prowadzenie konta dla aktywnych

0 zł za użytkowanie karty dla aktywnych

0 zł za krajowe przelewy internetowe w złotych

bezpłatne korzystanie z bankomatów własnych Alior Banku

bezpłatne wykonywanie transakcji za pomocą systemu BLIK.

Przekonaj się, jakie to proste i ile korzyści przynosi!

Reklama

Materiał powstał we współpracy z Alior Bank