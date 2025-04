Życzenia na wieczór panieński możesz wpisać np. do pamiątkowej kartki okolicznościowej. Uczestniczki wieczorów panieńskich często przygotowują również plakaty, na których można wypisać życzenia. Skorzystaj z naszych propozycji, by życzyć przyszłej pannie młodej nie tylko szampańskiej zabawy podczas wyjątkowej nocy, ale również szczęśliwego życia w małżeństwie.

Rymowane życzenia na wieczór panieński

Oj, już Ty panienką długo nie pobędziesz!

Już swego chłoptasia się łatwo nie pozbędziesz!

Oto wkraczasz w małżeństwa niedolę,

by wspólnie kroczyć po tym łez padole.

Zaraz nałożysz słodkie kajdany - obrączkę,

więc dziś się baw w babskim towarzystwie wyłącznie.

***

Już Twego panieństwa koniec nadchodzi,

bo oto za chwilkę za mąż wychodzisz!

To ostatnie chwile, gdy bez obrączki Twe dłonie,

za chwilę wiecznej miłości ogień zapłonie.

Więc dzisiaj się baw i tańcz i ciesz,

to już koniec wolności i dobrze to wiesz.

***

Dla przyjaciółki naszej kochanej,

szczere życzenia miłości samej.

Niech Ci się wszystko pomyślnie układa,

a mąż płatki róż pod stopy rozkłada.

Oto nadchodzi szczęśliwy czas,

więc świętuj koniec panieństwa wraz.

***

Nasza ukochana, nasza najdroższa,

przed Tobą właśnie niewola najsroższa.

Lecz czego się nie robi dla miłości,

nawet kajdany zakłada z radości!

Bądź w tej słodkiej niewoli bardzo szczęśliwa,

mocno kochana, dla wszystkich życzliwa.

***

Na nową drogę życia - wszystkiego najlepszego!

Nie płacz i nie tęsknij do czasu panieńskiego.

Bo los mężatki też piękny, choć inny,

a w kłótni pamiętaj: mąż zawsze niewinny!

***

Oj, jak dobrze jest panieneczką być,

w spokoju i niewiedzy błogo sobie żyć.

Lecz mężatkom też los sprzyja,

w szczęściu i miłości życie im mija.

***

Gdy wkrótce panienką być przestaniesz,

nowy prezent od losu piękny dostaniesz.

Bądź w małżeństwie szczęśliwa bezgranicznie,

niech los Cię daruje prezentami licznie.

My, koleżanki, o Tobie pamiętamy,

życzeń cały worek dzisiaj składamy.

***

Dzisiaj się baw, dzisiaj się śmiej,

że to ostatni wieczór panieństwa z tyłu głowy miej!

Lecz niech Cię małżeńskie obowiązki nie przytłoczą,

lecz dobrymi chwilami raczej zaskoczą.

My Ci tego szczerze życzymy,

a na Twoim weselu się zabawimy!

***

Szalej dziewczyno i nie patrz na nic,

baw się dzisiaj do szaleństwa granic,

bo już niedługo nadejdzie pora,

na małżeński kierat od rana do wieczora!

Życzenia na wieczór panieński bez rymów

Dzisiaj się naucz dekalogu mężatki, bo oto nadchodzi koniec Twojego panieństwa! My się jednak nie smucimy - czekamy na tę chwilę z uśmiechem na twarzy. Niedługo wzruszymy się wszystkie, patrząc na Ciebie w białej sukni... A dzisiaj pomożemy Ci świętować wieczór panieński w niezapomniany sposób!

***

Dziś razem opłakujemy koniec Twojego panieństwa - ale Ty nie płacz z nami ze smutku, a jedynie ze szczęścia, bo już za chwilę rozpoczniesz nowy rozdział życia. Życzymy Ci niezapomnianej zabawy podczas wieczoru panieńskiego, a w małżeństwie samych radości.

