Coraz częściej słyszy się o kradzieżach, mających miejsce podczas ślubnych uroczystości. Pochłonięci przygotowaniami, nie dopuszczamy do siebie myśli, że ktoś mógłby chcieć celowo zniszczyć najpiękniejszy dzień naszego życia. Aby uniknąć rozczarowań, już w trakcie planowania wesela powinniśmy wziąć pod uwagę trzy zagrożenia:

napaść na pusty dom nowożeńców,

przywłaszczenie zawartości torebek weselników

oraz kradzież pieniędzy zebranych od gości.

Co robić i jak się zabezpieczać by nie paść ofiarą potencjalnych złodziei?

Często sami, nieświadomie prowokujemy do napaści. W całym świątecznym zamieszaniu zapominamy o zamknięciu drzwi i okien, nastawieniu alarmu czy też poinformowaniu sąsiadów. Dodatkowo, szczególnie na wsiach, by zaznaczyć podniosłość uroczystości dekoruje się domy balonami i wstążkami, co jest jednoznacznym sygnałem, że dom podczas weselnych zabaw, będzie całą noc stał pusty.

O czym pamiętać, żeby Wasz dom nie został okradziony?

zrezygnujcie ze świątecznego ozdabiania domu;

poproście sąsiada, aby miał oko na Waszą posesję;

włączcie alarm i zamknijcie dokładnie drzwi;

zostawcie zapalone światło, przynajmniej w jednym pomieszczeniu;

niezależnie od wesela – ubezpieczcie Wasz majątek.

Przypadkowi towarzysze

Na wesele zwykle zaprasza się rodzinę i najbliższych znajomych wraz z osobami towarzyszącymi, które niekiedy są zupełnie przypadkowe. Trzeba się, więc liczyć z ryzykiem kradzieży portfeli i telefonów. Dotyczy to szczególnie kobiet, które niechętnie zostawiają torebki w szatni, ale lekkomyślnie odkładają je później na krzesła i ruszają na parkiet. Takie porzucone drobiazgi i rzeczy osobiste stanowią idealny cel dla "weselnego złodzieja". Niestety przed takimi kradzieżami najtrudniej się ustrzec.

Jak się chronić przed złodziejem weselnych torebek?

jako organizatorzy zadbajcie o sprawdzonych, rekomendowanych podwykonawców (unikniecie wówczas sytuacji, w której np. kelner „zwinie” coś po drodze);

jako goście miejcie oko na pozostawione przy stołach rzeczy;

w miarę możliwości oddawajcie wszystko do szatni;

nie przynoście też na wesele całego swojego dobytku i najkosztowniejszych drobiazgów.

Kradzież kopert ślubnych

Ostatnie, i zarazem najgorsze, zagrożenie czyhające na nowożeńców to pozbawienie ich datków weselnych zebranych od gości. Każda Młoda Para liczy, iż pieniądze zainwestowane w uroczystość, choć po części się zwrócą, a może nawet starczą na sfinansowanie wymarzonej podróży poślubnej. Tylko co zrobić z kopertami, które otrzymujemy po ślubie?

Pamiętajcie, żeby w całym tym ślubnym zamieszaniu nie tracić głowy i rozsądnie myśleć. Lepiej zapobiegać, niż żeby najpiękniejszy dzień w życiu zamienił się w najgorsze wspomnienie.

Jak ustrzec się przed kradzieżą kopert na weselu?

