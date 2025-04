Wyjątkowa atmosfera świąt Bożego Narodzenia sprawia, że właśnie w tym czasie wiele par decyduje się zaręczyć. Główną zaletą oświadczyn w tym czasie jest zimowa, romantyczna aura, a także niebanalna, zapadająca w pamięć data. Wybór odpowiedniego terminu zaręczyn ma duże znaczenie, bo ten dzień zostaje w pamięci już na zawsze! Po latach małżonkowie będą go wspominać w najdrobniejszych detalach, opowiadać o nich swoim dzieciom i wnukom.

Nie wiesz, jak powinny wyglądać zaręczyny w święta? Chciałbyś zaskoczyć swoją ukochaną, ale nie do końca wiesz, jak to osiągnąć? Mamy dla ciebie kilka wskazówek, dzięki którym oświadczyny w tym szczególnym czasie będą niezapomniane. Skorzystaj z nich, a przekonasz się, że twoja wybranka będzie wniebowzięta!

Oświadczyny w walentynki – kit czy hit?

Jak zorganizować zaręczyny w Wigilię lub Boże Narodzenie?

Przede wszystkim dokładne zaplanuj, kiedy i gdzie chcesz się oświadczyć. Choć osobom bardzo tradycyjnym mogą spodobać się zaręczyny podczas Wigilii w obecności rodziny, to jednak większość kobiet wyobraża sobie tę chwilę jako coś intymnego, gdzie będziecie tylko we dwoje. Wybierz moment, kiedy atmosfera w domu jest spokojna (absolutnie nie rób tego w ferworze świątecznych przygotowań)! Możesz zaproponować wspólny spacer przed pasterką albo spędzenie wspólnej nocy przy przystrojonej choince lub kominku. Najważniejsze, by było to coś starannie przemyślanego z elementem zaskoczenia i niespodzianki.

Czy pierścionek może być prezentem gwiazdkowym?

Jak najbardziej – i to dla was obojga, bo czyż nie pięknym upominkiem dla narzeczonej będzie pierścionek zaręczynowy i nie wspaniałym prezentem dla ciebie będzie jej „tak”?! Grunt to schować tak pierścionek, by zachować świąteczny klimat! Co powiecie na tort na zaręczyny?

Gdzie ukryć pierścionek? Mamy na to 5 pomysłów!

1. W pudełku a’la bombka

Kup pudełko na pierścionek w kształcie bombki i powieś je na choince w widocznym miejscu. Poczekaj na moment, aż twoja przyszła narzeczona je dostrzeże i zechce otworzyć, bądź cierpliwy!

2. Na gałązce jodły

Oświadcz się podczas zimowego spaceru – wybierz wcześniej odpowiednie drzewo i na jednej z gałązek zawieś pierścionek. Nakieruj ukochaną, by sama znalazła ukryty skarb. Jeśli aura nie sprzyja spacerom, wykorzystaj gałązkę ze stroika, która zdobi świąteczny talerz wigilijny. Taka błyszcząca ozdoba nie może zostać niezauważona – przypilnuj jednak, aby ukochana na pewno usiadła przy właściwym nakryciu!

3. Na jemiole

Powieś jemiołę przy suficie, przymocowując do niej długą tasiemkę, a na końcu zaczep pierścionek. Kiedy twoja ukochana wejdzie do pokoju, zaproś ją pod nią i namiętnie pocałuj! Potem sugestywnie odczep pierścionek z tasiemki i włóż go na palec dziewczyny.

4. Pudełko w pudełku

Pomysł stary jak świat! Kup kilka / kilkanaście pudełek i włóż jedno w drugie (w ostatnim schowaj pierścionek), potem połóż prezent pod choinką. Kiedy twoja narzeczona, otwierając kolejne pudła, dotrze wreszcie do tego najmniejszego, oszaleje ze szczęścia!

5. Bombka z napisem

Zamów własną bombkę z pomysłowym napisem, np. „just engaged”, „nasze zaręczyny” albo z wypisaną datą czy waszymi inicjałami. Przymocuj do niej kokardkę, do której przywiążesz pierścionek, i zawieś w widocznym miejscu na choince. Taka bombka będzie piękną pamiątką zaręczyn, a dobrze chroniona, przypominać wam będzie o nich przez kolejne lata.

Jak zorganizować nietypowe oświadczyny?