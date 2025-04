Pierścionek zaręczynowy, to pierwszy najważniejszy pierścionek w życiu każdej kobiety, który bardzo często jest noszony przez długie lata na jednym palcu razem z obrączką. To symbol, któremu kobiety przypisują bardzo dużą wagę.

Często zdarza się, że panowie mają duży kłopot z zakupem pierścionka. Zastanawiają się jaki rozmiar, jaki wzór i jaki kamień wybrać dla swojej ukochanej. Wiele par ułatwia sobie to zadanie szukając razem odpowiedniego wzoru i rozmiaru. Jednak zakupu dokonuje już sam mężczyzna bez obecności kobiety. Jest to z pewnością najbezpieczniejszy sposób na uniknięcie pomyłki z dobraniem rozmiaru, trafienie w gust ukochanej czy uniknięcie innej niekomfortowej sytuacji.

Istnieją jednak nadal mężczyźni, którzy pragną zaskoczyć swoją wybrankę i w jakiś romantyczny sposób oświadczyć się w najmniej oczekiwanym momencie. Aby uniknąć złego wyboru, proponuję poproście o pomoc w zakupie pierścionka siostrę, matkę lub przyjaciółkę swojej wybranki.

W dzisiejszych czasach są ogromne możliwości wyboru począwszy od wyboru kruszcu, jego koloru, po rodzaj kamieni osadzanych w pierścionkach. Tradycja nasza mówi, że pierścionek zaręczynowy powinien być ozdobiony szlachetnym kamieniem.

Brylant… to najpiękniejsza ozdoba każdej kobiety. To świetny wybór, symbol wierności, trwałości i czystości. Pamiętajmy, aby przy wyborze pierścionka kierować się preferencjami naszej wybranki. Zwróćmy uwagę na to, jaką biżuterię nosi na co dzień nasza kobieta, aby ten zaręczynowy pasował kolorem złota i stylem do jej osobowości.

Są osoby, dla których ważna jest symbolika kamienia, które kierują się sugestią astrologów, dopasowują kamień do znaku zodiaku przyszłej wybranki. Dla nich przedstawiam zestawienie kamieni dopasowanych właśnie do znaku zodiaku.

Koziorożec - onyks, czarny diament, czarna perła

- onyks, czarny diament, czarna perła Wodnik - akwamaryn, szafir

- akwamaryn, szafir Ryby - ametyst, chryzolit.

- ametyst, chryzolit. Baran - rubin, jaspis, magnetyt

- rubin, jaspis, magnetyt Byk - szmaragd, szafir, koral

- szmaragd, szafir, koral Bliźnięta - topaz, agat, kamienie półszlachetne i nieszlachetne

- topaz, agat, kamienie półszlachetne i nieszlachetne Rak - szmaragd, opal, kamień księżycowy, kamienie opalizujące

- szmaragd, opal, kamień księżycowy, kamienie opalizujące Lew - diament i topaz

- diament i topaz Panna - agat, jaspis, topaz, kamienie półszlachetne oraz różne imitacje

- agat, jaspis, topaz, kamienie półszlachetne oraz różne imitacje Waga - szafir jasnoniebieski, szmaragd, turkus, koral czerwony

- szafir jasnoniebieski, szmaragd, turkus, koral czerwony Skorpion - rubin, granat, jaspis

- rubin, granat, jaspis Strzelec - turkus, szafir

Wybór odpowiedniego kamienia, który zabłyśnie na palcu naszej wybranki, można też dopasować do miesiąca jej urodzenia. I tak:

Styczeń - granat - symbolizuje stałość

- granat - symbolizuje stałość Luty – ametyst - symbolizuje szczerość

– ametyst - symbolizuje szczerość Marzec - akwamaryn- symbolizuje odwagę

- akwamaryn- symbolizuje odwagę Kwiecień – diament - symbolizuje czystość

– diament - symbolizuje czystość Maj - szmaragd – symbolizuje powodzenie

- szmaragd – symbolizuje powodzenie Czerwiec – perła - symbolizuje zdrowie

– perła - symbolizuje zdrowie Lipiec – rubin - symbolizuje miłość

– rubin - symbolizuje miłość Sierpień – chryzolit - symbolizuje szczęście

– chryzolit - symbolizuje szczęście Wrzesień – szafir - symbolizuje mądrość

– szafir - symbolizuje mądrość Październik – opal - symbolizuje nadzieję

– opal - symbolizuje nadzieję Listopad –topaz - symbolizuje wierność

–topaz - symbolizuje wierność Grudzień – turkus - symbolizuje harmonię

Pierścionek zaręczynowy obok wielu symbolicznych znaczeń zawsze przypominał nam będzie najpiękniejsze chwile spędzone z ukochaną osobą. Ofiarując go pamiętajmy, że to symbol naszej miłości, wierności i początku wspólnego życia, a ofiarowany z głębi serca poruszy i oczaruje z pewnością każdą kobietę.

