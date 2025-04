Ilość osób

Przede wszystkim powinniśmy określić liczbę gości. Zakres poszukiwań będzie inny, jeśli planujemy

na 50 osób niż 150 osób. Sal na dużą ilość gości jest znaczenie mniej i należy pamiętać, że zwykle w tych miejscach terminy są rezerwowane z dużym wyprzedzeniem. Zwłaszcza jeśli parze młodej również zależy na tym, aby tańce odbywały się na tej samej sali, żeby wszyscy goście byli umieszczeni w jednym pomieszczeniu itp.

Miejsc na mniejszą ilość osób jest sporo. Należy pamiętać, że niekoniecznie musi to być lokal, który organizuje wesela co sobotę. Można wybrać swoją ulubioną restaurację i odpowiednio dostosować układ miejsc do naszego wyobrażenia.

Lokalizacja

Kiedy znamy już wstępną ilość osób, powinniśmy zastanowić się, czy bardziej zależy nam na tym, by sala znajdowała się w centrum, czy preferujemy lokale znajdujące się za miastem, ale za to z pięknym widokiem, wyjściem na ogród itp.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy w budżecie wesela zaplanować koszty związane z transportem. Szczególnie jeśli sala będzie się znajdować poza centrum, powinniśmy zapewnić gościom przejazd po ślubie do sali i w nocy.

Sale w centrum miasta natomiast najczęściej nie dysponują żadnym ogrodem. Za to przez swoją lokalizację pozwalają nam zaoszczędzić na kosztach transportu.

Przy wyborze warto również sprawdzić, czy dla naszych gości jest dostępny parking, czy jest on strzeżony, czy należy za niego dodatkowo zapłacić?

Styl

Określenie stylu, w jakim chcielibyśmy zorganizować wesele jest bardzo pomocne przy wyborze sali. Warto przemyśleć, czy zależy nam na zabytkowych wnętrzach, pałacach, dworkach czy zamkach, czy może bardziej odpowiada nam folklorystyczny wystrój, karczmiana atmosfera lub nowoczesne, hotelowe wnętrza. Należy pamiętać, że wybierając zabytkowe wnętrza trzeba liczyć się z tym, że być może nie będzie to jedna balowa sala, a kilka połączonych sal.

Trzeba także pamiętać, że w większości zabytkowych lokali nie mamy do dyspozycji klimatyzacji. Warto o tym pamiętać.

Koszty

Większość osób decyzję o wyborze danej sali, uzależnia przede wszystkim od kosztów menu, wynajmu itp. Analizując oferty poszczególnych miejsc powinniśmy sprawdzić, co dokładnie jest zawarte w danej cenie. Czy mamy nielimitowane napoje? Czy jest opłata tzw. „korkowe” za wniesienie własnego alkoholu, czy przykładowo należy zakupić alkohol w lokalu.

Czy w cenie zawarte są ciasta, owoce i tort? Czy oferują dekoracje kwiatowe, czy są one po stronie pary młodej i czy można wynająć własnego florystę, czy współpracują tylko z jedną, wybraną firmą dekoratorską.

Jeśli cena menu jest do zaakceptowania, dobrze jest umówić się na degustację, aby skosztować wybranych dań.

Podjęcie decyzji

Po analizie wszystkich tych czynników, należy zapoznać się z umową. Sprawdzić, kiedy trzeba pokryć poszczególne koszty. Ile wynosi zaliczka i co w przypadku, gdy zmieni się nam zaplanowana liczba gości? Warto też zapytać, ilu kelnerów będzie pracowało przy naszym weselu. Jakie będą koszty za menu dla dzieci czy obsługi wesela (zespół, fotograf).

Jeśli wybór sali weselnej wydaje się Wam przeszkodą nie do przeskoczenia, zawsze warto jest skorzystać z pomocy konsultanta ślubnego, który ma w swojej bazie miejsca o różnym charakterze i najlepiej doradzi to idealne, zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. W większości miejsc organizował już wesela, więc ma ogromne doświadczenie, jak wygląda współpraca, czy jedzenie jest smaczne i czy obsługa dobrze się spisuje.

Z pomocą konsultanta wybór będzie prosty i na pewno trafiony!

Kinga Nowakowska

Raz w życiu – Konsultanci ślubni