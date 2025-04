... zębach. Wiesz, jak to jest gdy, suknia panny młodej jest śnieżnobiała, a jej zęby niekoniecznie? Różnicę widać jak na dłoni. W kościele, podczas weselnej zabawy, na wideo i oczywiście na zdjęciach (chyba że twój fotograf zastosuje niewiarygodnie dużo Photoshopa).

Jak w takim razie uchronić się przed tego typu ślubnymi wpadkami? Kiedy zacząć wybielanie zębów, by nie stresować się, że nie zdążysz do ślubu? W jaki sposób wizualnie podkreślić piękny uśmiech? Poznaj 4 najlepsze metody i wybierz idealną dla siebie.

1. Wybielanie pastą wybielającą

To najprostszy i bardzo skuteczny sposób wybielania. Wystarczy pasta, szczoteczka, woda i systematyczność. Jak się okazuje, dobre pasty do zębów mogą wybielić twoje zęby nawet o 2 tony, a do tego świetnie usuwają przebarwienia. Co najlepsze, nie musisz wychodzić z domu, a sam proces nie jest wymagający.

Jaką pastę wybrać, by szybko i efektywnie wybielić zęby, nawet jeśli do ślubu zostało niewiele czasu?

Naszym absolutnym odkryciem jest pasta Colgate® Max White Expert CompleteTM. Pasta zawiera innowacyjne połączenie profesjonalnego składnika wybielającego, używanego przez dentystów (nadtlenek wodoru) i optycznych rozjaśniaczy, dających natychmiastowy efekt wybielenia. Dodatkowo dociera głębiej niż większość wybielających past do zębów, dzięki czemu odwraca przebarwienia nagromadzone przez lata. Najlepsze jest to, że Colgate® Max White Expert CompleteTM jest bezpieczna dla szkliwa przy codziennym stosowaniu.Już po kilku dniach stosowania widać różnicę. Zęby są jaśniejsze, a osad nazębny i przebarwienia nagromadzone przez lata, po prostu znikają.

2. Wybielanie gabinetowe za pomocą lampy

To opcja dla tych panien młodych, które nie wydały wszystkich oszczędności na wesele :) Wybielanie gabinetowe to koszt od 1000 do nawet 2500 zł. Musisz wiedzieć, że przed wybielaniem gabinetowym konieczne jest wyczyszczenie zębów (piaskowanie i skaling). Następnie (najlepiej tydzień później, gdy twoje dziąsła i zęby przestaną być już nadwrażliwe) możesz przystąpić do wybielania.

Sam proces zajmuje około godziny. Wszystko dzieje się pod kontrolą dentysty, a efekt widać natychmiast. Dla wielu osób wybielanie zębów przy użyciu lampy jest jednak zbyt bolesne i drogie.

3. Wybielanie za pomocą pasków

To nieco tańsza metoda. Polega na nakładaniu na zęby specjalnych, wybielających nakładek, które możesz kupić w aptece czy drogerii lub dostać od swojego dentysty. Koszt takiego wybielania waha się od 20 do 100 zł. Czy działa? To zależy od twoich umiejętności manualnych, zębów, a także preparatu do wybielania. Sam proces zajmuje od kilku do kilkunastu dni. W tym czasie nie możesz jeść barwiących posiłków, ponieważ to właśnie wtedy twoje zęby bardziej absorbują barwniki zawarte w posiłkach.

Wiele osób nie decyduje się jednak na ten rodzaj wybielania, ponieważ uważa go za mało bezpieczny. Jest w tym wiele prawdy. Jeśli wybierzesz niewłaściwy produkt lub będziesz zbyt często stosować nakładki, może dojść do erozji dziąseł lub nawet ukruszenia zęba.

4. Trik na ostatni moment

Niezastąpionym trikiem na ostatnią chwilę okazuje się wybór szminki. Jeśli twoje zęby nie są perfekcyjnie białe, to pomaluj usta na różowo lub fioletowo. Twój uśmiech będzie wtedy wydawał się jaśniejszy. Zrezygnuj też z pomarańczowych i brzoskwiniowych błyszczyków, które niestety uwydatnią mankamenty zębów.

