Wesele stanowi nieodłączną część uroczystości zaślubin. To, jak będzie wyglądać, zależy od budżetu oraz indywidualnych preferencji pary młodej. Jedni decydują się na wystawne przyjęcie, trwające nieraz nawet 2 dni, na którym pojawiają się setki gości, inni stawiają na skromną uroczystość w kameralnym gronie. Coraz częściej młodzi decydują się na obiad połączony z jakąś formą rozrywki, zamiast tańców do białego rana. Organizacja ślubu i wesela bez wątpienia pochłania wiele funduszy. Jednak nawet jeśli nie dysponujecie oszczędnościami, które możecie przeznaczyć na wesele, nie musicie z niego rezygnować! Jak zorganizować niezapomniane wesele niewielkim nakładem finansowym?

Wujek Wiesiek, ciotka Zośka…kim oni właściwie są?

Na wieść o planowanych zaślubinach, rodzina młodych po początkowej euforii, od razu przechodzi do działania: a więc wymyślania, kogo na wesele wypadałoby zaprosić. Tym sposobem, z planowanych kilkudziesięciu osób, na liście pojawia się kilka razy tyle. Z większością nie macie kontaktu od lat, albo niektórzy są niezbyt lubiani? To wasza uroczystość i subtelnie, ale stanowczo zakomunikujcie, że dziękujecie za sugestie, jednak tworzeniem listy gości zajmiecie się samodzielnie. Zaproście tych, którzy są dla was ważni i chcecie spędzić z nimi ten wyjątkowy dzień. Każda osoba zaproszona pod naciskiem rodziny lub „bo tak wypada” nie tylko może zepsuć atmosferę, ale także…generuje dodatkowe koszty. Zastanówcie się więc dwa razy nad listą gości, zanim podejmiecie ostateczną decyzję.

Zastaw się, a pokaż się? Zapomnij o tej zasadzie!

Wiele par zadłuża się na wystawne wesele, licząc na to, że poniesione koszty zwrócą im się w kopertach. To błędne myślenie – po pierwsze wcale nie musi tak być, a po drugie – myślenie o finansach i długach skutecznie popsuje atmosferę tego radosnego dnia. Ustalenie listy gości to podstawa do dalszego planowania: wyboru sali i menu. Bez problemu da się znaleźć salę na 30-40 osób. W przypadku mniejszej ilości weselników, prawdopodobieństwo, że goście „złapią” ze sobą wspólny język, znacznie wzrasta. Przy niewielkiej liczbie, sporo osób może się ze sobą również znać, dzięki czemu łatwiej o przyjazną atmosferę. Z zaproszonymi gośćmi warto przedyskutować menu: wziąć pod uwagę ich życzenia oraz preferencje. To istotny krok, bowiem może okazać się, że niepotrzebnie wydacie mnóstwo pieniędzy na potrawy, które nie będą chętnie (lub w ogóle) jedzone. Pamiętajcie także, że przyjęcie weselne to przede wszystkim wspólna zabawa z parą młodą i świętowanie zaślubin – nie rodzinny grill, na którym punktem odniesienia jest stół uginający się pod ciężarem jedzenia. Zamiast 3 obiadów, 4 kolacji i mnóstwa słodkości oraz napojów w międzyczasie – zdecydujcie się na 3-4 główne posiłki i drobne poczęstunki pomiędzy nimi. Zaoszczędzicie sporo, a goście będą skupieni na zabawie, a nie najedzeniu się.

Alkohol – lepiej mniej, niż za dużo

Jak wesele, to i alkohol – trudno, by nie wznieść toastu za parę młodą weselną wódką. Nie kupujcie jednak kilku skrzynek „na zapas”. Lepiej kupić mniej i zastrzec sobie w lokalu możliwość dowiezienia zapasów w razie potrzeby. Podobnie jak w przypadku posiłków, warto z gośćmi ustalić, kto preferuje jaki trunek oraz w jakiej ilości. Może bowiem okazać się, że duży procent gości wcale nie będzie chciał/nie będzie mógł pić alkoholu.

Zespół i wodzirej

Na zabawie weselnej nie może zabraknąć wodzireja! Niekoniecznie musi to być wynajęty wodzirej – ważne, by obecna była osoba, która zadba o porządek zabawy weselnej. Goście pozostawieni sami sobie będą się czuć niezręcznie, a rozrywki szukać przy stole lub przy kieliszku. Jeśli zdecydujecie się na zespół muzyczny, tą rolę przejmie zapewne jego lider. Koszt wynajęcia zespołu nie nadszarpnie mocno budżetu, jeśli rozsądnie podejdziecie do kwestii jedzenia, alkoholu i ilości gości.

To proste sposoby na zorganizowanie wesela, które nie zrujnuje budżetu, a jednocześnie będzie na nim wszystko, co nieodłączne!

