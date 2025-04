Po złożeniu przysięgi małżeńskiej, czas na wesele! To wyjątkowy czas wspólnego świętowania szczęścia pary młodej, w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Tradycyjne wesele zakłada kilka punktów do spełnienia: to powitanie młodej pary chlebem i solą, pierwszy toast młodych i rzucanie kieliszkami, typowe zabawy weselne z młodymi w roli głównej, a także rzucanie ślubną wiązanką. Nie może zabraknąć podziękowania dla rodziców pary młodej, wspólnego krojenia tortu weselnego oraz przenoszenia panny młodej przez próg. Do tych tradycji należy również pierwszy taniec pary młodej. Choć są to miłe tradycje, coraz więcej par organizuje wesela po swojemu. Co to oznacza? W skrócie – pełną dowolność, rezygnację z niektórych elementów, a także zastąpienie ich innymi – często wcale nie tradycyjnymi!

Współczesne wesela – impreza z elementami tradycji

Organizacją wesela młodzi zajmują się coraz częściej zupełnie samodzielnie, bez pomocy rodziców i przyjaciół. O tym, jak będzie ono wyglądało, goście często dowiadują się na krótko przed uroczystością lub już w jej trakcie. Choć weselne tradycje są sympatyczne, współczesne pary młode chcą przeżyć dzień swoich zaślubin w swoim stylu. Dlatego coraz częściej modyfikują je lub całkowicie z nich rezygnują, często na rzecz własnych, czasem niekonwencjonalnych pomysłów. Co zmieniło się w organizacji wesela na przestrzeni ostatnich lat?

Biała sukienka i garnitur? Nie zawsze!

Największą zmianą jest wygląd młodej pary. Nie każdy decyduje się na tradycyjną, białą suknię, delikatny makijaż czy czarny garnitur (w przypadku panów). Coraz częściej stroje młodej pary są bardzo nowoczesne, czasem wyłącznie luźno nawiązując do swojej tradycyjnej formy. Mocny makijaż, odważny krój sukni, dodatki w czerwieni lub innym mocnym i odważnym kolorze – to tylko początek zmian ku nowoczesności. Podobnie jest w przypadku panów młodych: czarny lub granatowy garnitur coraz częściej ustępuje miejsca tym w innych kolorach. Coraz większa swoboda ubioru dotyczy także gości: ubierają się elegancko i schludnie, jednak często w codzienne stroje. Nie jest to już postrzegane jako faux pas.

Sala weselna

Jeśli para młoda ma duży temperament, podobnie jak goście, to siedzenie przy stole zastawionym poczęstunkiem w dusznej sali nie będzie należało do najprzyjemniej spędzonego czasu. W związku z tym młodzi często decydują się na salę w nietypowym miejscu, z dostępem do różnych rozrywek. Korzystają na tym wszyscy! Zmienia się także sposób oprawy muzycznej. Często na „imprezie” weselnej pojawia się DJ (szczególnie, jeśli większość gości pochodzi z tego samego kręgu zainteresowań muzycznych), a wesela są tematyczne. Modyfikacji ulegają także posiłki lądujące na stole weselnym. Często zamiast tradycyjnych dań i alkoholi, pojawiają się potrawy nowoczesne i inspirowane dalekimi kuchniami.

Zabawy weselne

Zmianom ulegają także zabawy weselne. Pierwszy taniec młodych nie zawsze wygląda tak, jak zwykł wyglądać do tej pory. Nierzadko nowożeńcy stawiają na nowoczesne układy, czasem angażując niektórych gości (z którymi do tańca przygotowywali się już wcześniej). Praktyka pokazuje, że w zasadzie nic, co przyjdzie młodej parze do głowy, nie jest złym pomysłem – o ile tylko oni i goście dobrze się bawią!

