Moda ślubna, jak każda inna, zmienną jest. Począwszy od koloru, który ewoluował od czystego, śnieżnobiałego do ecru, a nawet kolorów. Zmianie uległy też fasony i kroje, które stają się coraz odważniejsze. Zobacz, co będzie hitem mody ślubnej 2017!

Trendy w modzie ślubnej 2017

W tym sezonie ślubnym 2017 modne będą:

delikatne muśliny,

zwiewne tkaniny, przypominające firankę,

koronki,

falbany,

odsłonięte plecy i ramiona.

Czy moda ma znaczenie?

Prawda jest taka, że moda w kwestii ślubów nie ma tak dużego znaczenia. Najważniejsze jest, by panna młoda dobrze czuła się w swojej kreacji oraz by strój był dopasowany do figury kobiety i stylu wesela.