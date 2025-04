Tort jest jednym z ważniejszych aspektów całego wesela. Uwaga wszystkich gości jest skierowana w jego stronę kiedy przystrojony w płonące race wjeżdża z impetem na salę a orkiestra przygrywa na słodką nutę… Jeżeli bierzecie ślub w nadchodzącym roku powinniście wiedzieć jakie torty będą na topie.

Oto kilka słodkich podpowiedzi:

Nowoczesna forma tortu weselnego



Zapewne zdążyliście już zauważyć, że coraz częściej na weselnych przyjęciach goszczą torty muffinowe. Kilkupiętrowa patera i ułożone na niej babeczki tworzą całość. Górę zazwyczaj wieńczy mały torcik do symbolicznego pokrojenia przez państwa młodych.

fot. Słodki Muffin /abcslubu.pl

Typ ślubnych babeczek

Jak mają wyglądać babeczki? To zależy od waszej wyobraźni. Skorzystajcie z sezonowości produktów. Jeżeli ślub będzie latem – postawcie na świeże owoce, jeśli jesienią – poproście cukiernika o zrobienie ozdób w kształcie złotych liści.

fot. Słodki Muffin

Pamiętajcie jednak, że odpowiedni i dobry smak tortu/babeczek to podstawa. Jeśli tort czy babeczki będą niedobre, nikt nie zauważy ani wymyślnej formy, ani oryginalnego koloru ślubnych słodkości!

Nowość - ślubne mini torciki

Nowością w nadchodzącym roku będą tzw. mini torciki. Każdy gość dostaje swoją małą porcję tortu. Wygląda obłędnie, smakuje cudnie, bo ciasto zamknięte w małej formie nie traci na świeżości i nie wysycha. Warto spróbować.

fot. Piotr Werner

Kolor tortu weselnego



Kolor to jeden z kluczowych elementów. Zazwyczaj wybieramy jeden kolor, który powtarza się na zaproszeniach, kwiatach, dekoracji sali i na torcie. W przyszłym roku będziemy skupiali się na różu i kolorach mocniejszych, takich jak na przykład granat i czerwień.

fot. Zebra - Studio Multimedialne

fot. Marcin Romański





fot. Słodki Muffin

fot. Agnieszka Cudak

Słodkości pod temat przewodni wesela



W ostatnich latach bardzo popularne stały się motywy przewodnie wesela. Uwielbiacie złoto i styl vintage – zróbcie wesele w takim właśnie klimacie i zaserwujcie swoim gościom muffiny w stylu vintage.

Fot. Sebastian Ścigalski

Wybieracie się do Japonii w podróż poślubną? Niech wszyscy goście się o tym dowiedzą pałaszując tort i babeczki przyozdobione kwiatami kwitnącej wiśni!

fot. Zebra - Studio Multimedialne

Pamiętajcie – ślub to jedyna tak niepowtarzalna ceremonia w waszym życiu i to od was zależy jak ją zapamiętacie i jak będzie smakowała…

Ja wam życzę, aby była jak najsłodsza!

Tekst: Urszula Stępniak / www.slodkimuffin.pl

Źródło: Materiały prasowe abcslubu.pl