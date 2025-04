Reklama

Wrzesień to koniec lata, ale absolutnie nie koniec ślubów i przepięknych, hucznych wesel. Wręcz przeciwnie – złota, piękna jesień to wspaniała pora na ślub. Wyobrażasz to sobie? Kolorowe liście, babie lato, kasztany, jarzębina, dynie, świece i piękna panna młoda. Przedstawiam wam moje wrześniowe perełki, które przydadzą się każdej pannie młodej, dodadzą jej uroku, zregenerują po lecie i wspaniale urozmaicą ślub.

Poznaj Top 5 sierpnia redaktor działu Ślub i wesele

1. OleoKrem BIOVAX od L'biotica, cena ok. 18 zł



Po lecie moje włosy zwykle są zniszczone, przesuszone i strasznie się elektryzują. To dlatego stawiam na intensywną regenerację i pielęgnację, która nie tylko wzbogaci moje włosy, ale i doda im odpowiednich substancji odżywczych. Taki jest OleoKrem od L'biotica – pięknie pachnie i wspaniale koi moje włosy.

2. Bańki mydlane, cena ok. 1,50 zł

Uwielbiam takie niekonwencjonalne "atrakcje ślubne". Pierwszy taniec w otoczeniu baniek mydlanych? Ja jestem bardzo na tak! Wspaniały klimat, magia i przede wszystkim niekonwencjonalne rozwiązanie, które daje wspaniały efekt.

3. Masło do ciała z ekstraktem z wiśni, Wellnes & Beauty Rossmann, cena ok. 15 zł

Intensywna regeneracja należy się też skórze. To dlatego w zasadzie przez cały rok stosuję balsamy i masła. Jesienią szczególną uwagę przywiązuję do tego rodzaju pielęgnacji. Czym urzeka mnie masło Wellnes&Beauty? Przede wszystkim zapachem, który nie tylko ukoja ciało, ale i zmysły :)

Ślubny must-have: ozdobne litery

4. Lakier do paznokci, Laura Conti, cena ok. 9 zł

Różowy lakier do paznokci to mój hit na jesień. To tego obowiązkowo różowe czółenka, śnieżnobiała suknia i półdługi welon do ramion. Dzięki takiej stylizacji, niezależnie od pory roku, zawsze będziesz wyglądała pięknie i radośnie. Lakiery od Laura Conti dodatkowo szybko schną i co dla mnie najważniejsza – są trwałe.

5. Ciasteczka z wizerunkiem panny młodej, cena za jedno ciastko, ok. 1,50 zł

Mogą pojawić się na szwedzkim stole lub candy barze, świetnie sprawdzą się też w roli prezentu dla weselnych gości. Ciasteczka w kształcie pary młodej pokochałam od pierwszego wejrzenia i polecam je chyba każdej parze, która organizuje ślub i wesele.