Kolekcje ślubne Very Wang są dość kontrowersyjne dla szerokiej publiczności, bo choć uszyte z najlepszej koronki, szyfonu i jedwabiu przez wybitnych krawców, "odstraszają" modelkami, które je prezentują. Mówiąc dobitnie, dziewczyny wyglądają jakby wróciły z suto zakrapianej imprezy. Trochę się to gryzie z wizerunkiem panny młodej, która kojarzy się z czystością, świeżością i radością...

Pamiętajmy jednak, że o sukni ślubnej projektu Very Wang marzyła już Carrie Bradshaw w serialu "Seks w wielkim mieście", a kto jak kto, ale ona znała się na modzie przez duże M!

Stylizacja modowej sesji kolekcji ślubnej, to nie to samo co sukienka ślubna w stylizacji panny młodej na prawdziwym ślubie. Sesja często ma za zadanie szokować, prowokować i przyciągać uwagę. Tak czy inaczej, warto przyjrzeć się uważnie tym projektom sukienek ślubnych, które często przecierają nowe szlaki w modzie ślubnej... Nie dla tradycjonalistek, dla fashionistek!