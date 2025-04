Suknie ślubne - trendy na 2014 rok

Jeśli planujesz ślub w przyszłym roku i powoli zaczynasz poszukiwanie idealnej sukni ślubnej, koniecznie zapoznaj się z trendami obowiązującymi w 2014 roku. Jakie suknie będą modne? Oto kilka trendów wiodących prym!

Ślub to wyjątkowa okazja. Tego dnia każda kobieta pragnie wyglądać olśniewająco. Chcemy być piękne, czuć się jak księżniczki i wyglądać niczym gwiazdy z czerwonego dywanu. W końcu to jedna z niewielu takich okazji. Wybór sukni jest tu decydujący, bo to właśnie suknia jest elementem wyróżniających pannę młodą. I choć w sklepach pięknych sukni nie brakuje, wybór tej jedynej okazuje się sprawą dość trudną i czasochłonną. A więc Drogie Panie zapraszamy na przegląd trendów obowiązujących w 2014 roku.

Kolekcje, które mogliśmy podziwiać na wybiegach podczas New York Bridal Week i Barcelona Bridal Week dają ogromny wybór. Prezentowane suknie były na tyle zróżnicowane, by zaspokoić odmienne gusta przyszłych panien młodych. W 2014 modne będą zarówno suknie skromne i proste, typu księżniczka, bogato zdobione, koronkowe, z mocnymi dodatkami, klasyczne, z odsłoniętymi ramionami i rękawami, długie i krótkie. Nie zabraknie inspiracji klimatami vintage oraz nowotarskich rozwiązań, których w modzie ślubnej dotąd nie było. Oto kilka głównych trendów na rok 2014.

Zainspirowane Wielkim Gatsbym

Suknie ślubne w duchu vintage to jeden z wiodących trendów. Eleganckie, gustowne, proste, a przy tym szalenie modne i sprawiające, że kobieta wygląda w nich niczym gwiazda przeniesiona z lat 20. i 30. Jeśli kochasz retro inspiracje, to taka kreacja będzie doskonałym wyborem. Suknia w klimacie dawnego Hollywood z pewnością sprawi, że nie tylko wybranek Twojego serca nie oderwie od Ciebie oczu.

Z czarnym akcentem

Połączenie bieli i czerni to hit roku 2014. Taka suknia to propozycja dla kobiet odważnych, które chciałaby się wyróżnić. Kontrastowe połączenia przyciągają uwagę. U Very Wang, oprócz mocnych czarnych akcentów na sukni, pojawiają się odważne czarne rękawiczki, ale czarne mogą być tylko drobne akcenty w postaci kokardy, czy lamówki. Być może połączenie bieli i czerni do gustu każdemu nie przypadnie, ale to jeden z wiodących trendów przyszłego roku.

Z rękawami

Suknie ślubne z rękawami i to zarówno krótkimi, ¾, jak i długimi. Najczęściej wśród prezentowanych propozycji pojawiały się rękawy koronkowe, które całej kreacji dodają dziewczęcości i lekkości. Jeśli ślubu nie planujesz na lato, to taki wybór może okazać się strzałem w 10.

Zabudowane z przodu

Bo nie każda kobieta preferuje suknie odsłaniające całe ramiona lub głębokie dekolty w kształcie litery V. Niektóre wolą suknie z zabudowaną górą np. koronką. Oto kilka propozycji takich oto sukni.

Z koronkowymi plecami

Bo nie zawsze trzeba podkreślać biust, by wyglądać pięknie i seksownie. Plecy z głębokim wycięciem lub subtelną koronką mogą być również zjawiskowe. Suknia prosta z przodu, za to przykuwająca uwagę do pięknych pleców, to kolejny trend, który wiedzie prym w 2014 roku.

Krótkie

Nie każda kobieta marzy o długiej, bajkowej sukni ślubnej. Niektóre wolą skromniejszą krótką wersję. I choć skromne, i przypominające sukienki koktajlowe, świetnie sprawdzą się podczas ceremonii ślubnej, zwłaszcza, gdy nie planujemy hucznego wesela, a kameralne zaślubiny.

Z koszulową górą

To absolutny hit i nowość w modzie ślubnej. Suknie, których góra zainspirowana została koszulą lub bluzką. Takie suknie wyglądają niczym dwuczęściowe kreacje, składające się z koszuli lub bluzki i długiej spódnicy. To absolutny hit 2014 roku i nowość w modzie ślubnej.

2w1

Suknie dwuwarstwowe dla kobiet, które cenią oryginalność. Do wyboru kroje łączące suknie ze spodniami w wersji maxi lub mini lub suknie składające się dwóch warstw: zewnętrznej szerszej i wewnętrznej, dopasowanej do ciała. Taka suknia ślubna jet oryginalna i dość ekstrawagancka. Suknie 2w1 to kolejny trend obowiązujący w 2014 roku.

