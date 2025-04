Najnowsza kolekcja ślubna marki Rina Cossack na sezon 2014 to przede wszystkim wyrafinowane suknie ślubne i - uwaga - ślubne spodnium dla indywidualistek! Kreacje zostały stworzone przez projektantkę marki - Justynę Żmijewską.

Minimalistyczne i przestrzenne suknie ślubne

W kolekcji pojawiają się suknie ślubne z przestrzennymi aplikacjami, które sprawiają, że kreacje stają się niemal rzeźbiarskie. To znak rozpoznawczy marki Rina Cossack. W tym wypadku to minimalistyczne i luźne zakładki-listwy materiału. Dzięki nim uzyskano efekt wysubilimowanej elegancji.

Koronkowe i drapowane suknie ślubne

Suknie ślubne w bardziej kobiecym i romantycznym stylu zostały uszyte z cienkiego jedwabiu i ozdobione delikatną koronką z kryształkami lub misternie ułożonymi drapowaniami.

Suknie ślubne z puszystymi tiulowymi spódnicami

Panny młode, które chcą być w centrum uwagi i zachwycić wszystkich oryginalną, architektoniczną formą - mogą wybrać suknie ślubne z puszystymi, tiulowymi spódnicami o spiralnym kształcie.

Spodnium ślubne dla indywidualistek

Jeśli panna młoda nie lubi sukien i sukienek (czy są takie wśród naszych Czytelniczek?) w kolekcji Rina Cossack znajdzie odpowiednią propozycję - białe eleganckie spodnium ślubne. Minimalistyczna marynarka o dopasowanym fasonie i szerokie spodnie z kantem to propozycja dla panien młodych, które ponad wszystko cenią sobie oryginalność i własne zdanie. Co Wy na to?

Zobacz więcej sukienek ślubnych i kolekcję ślubną 2014 w naszej galerii zdjęć!

Atelier Rina Cossack znajduje się przy pl. Konstytucji 5/13 w Warszawie, nr tel. 501 038 838. Projekty można dowolnie łączyć lub zamówić idywidualny projekt.



