Suknie ślubne 2 w 1 - dopinane spódnice i treny

Kilka modeli sukien ślubnych w najnowszej kolekcji Rosa Clara można nosić na dwa sposoby - "na bogato" - z ozdobną spódnicą, albo trenem lub skromnie - bez żadnych dodatków. Suknia 2 w 1 to idealny pomsył na ślub i drugi dzień wesela. Co wy na to?