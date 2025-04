Suknie Annais Bridal – La Dolce Vita 2015

Najnowsza kolekcja linii głównej Annais Bridal to romantyczna podróż do samego serca słonecznej Italii. W tym sezonie projektanci marki proponują przyszłym Pannom Młodym suknie inspirowane szeroko pojętym włoskim stylem, w którym przepych koronek i haftów łączy się z wysublimowaną i zmysłową elegancją.



Annais Bridal to obecnie jedna z popularniejszych rodzimych marek sukien ślubnych w Polsce. Kolekcje dostępne są w salonach w całym kraju. Każdego roku premierę mają cztery, różnorodne linie zaprojektowane tak, by współczesna Panna Młoda mogła wybrać dla siebie zarówno suknię tradycyjną, jak i awangardową. La Dolce Vita to najnowsza, bardzo kobieca propozycja marki, pochodząca z linii głównej – Annais Bridal. Odnajdziemy tu szereg inspiracji włoską modą.

W kolekcji pojawiają się długie i krótkie rękawy zdobione kwiatowymi haftami w stylu Dolce & Gabbana. Nie zabrakło również zabudowanych przeźroczystą siateczką dekoltów i pleców, wykończonych koronkowymi aplikacjami, nawiązującymi do kreacji Alberta Ferretti. Kolejnym elementem wyróżniającym kolekcję są dodatki i wykończenia. Dzięki koronkowym bolerkom ze stójką, doczepianym pasom, ozdobnym guziczkom i biżuteryjnym aplikacjom, klasyczne fasony, takie jak syrena, litera A oraz księżniczka, zyskują unikalny, południowy charakter. Kolekcja La Dolce Vita to propozycja dla tych Panien Młodych, które nade wszystko cenią elegancję, kobiece fasony i oryginalne wykończenia.