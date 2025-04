Dzieci coraz częściej są tak samo pełnoprawnymi gośćmi na weselu, co osoby dorosłe – dotyczy to przede wszystkim kilkulatków. Dziewczynki od małego przejawiają zwykle zainteresowanie modą i przywiązują uwagę do swojego wyglądu. Kilkulatki dobrze wiedzą, że wesele to poważna uroczystość, dlatego zazwyczaj chcą wyglądać i zachowywać się adekwatnie do tego.

Z tego powodu rodzi się spory problem: jaką sukienkę na wesele dla dziewczynki wybrać, kiedy małe modnisie kategorycznie odmawiają założenia uroczej, wręcz cukierkowej kreacji?

Sukienka na wesele dla dziewczynki: skąd ją wziąć?

Sklepy internetowe i stacjonarne pełne są różnorodnych weselnych sukienek dla dziewczynek, jednak zazwyczaj są to właśnie propozycje podkreślające słodycz i niewinność dziewcząt. Zwykle są to także kreacje w różowym kolorze bądź z bajkowymi motywami, a typowo wizytowe sukienki są równie sztywne i niewygodne, co w przypadku propozycji dla dorosłych kobiet.

Choć nie jest wielkim problemem znalezienie sukienki na odpowiednią okazję, to wybranie tej, która będzie odpowiadać gustowi młodej damy, już nie jest wcale takie proste!

Dzieci na weselu - jak zapewnić komfort wszystkim weselnikom?

Sukienka na wesele dla dziewczynki – jaka powinna być?

Młode damy najchętniej wybierałyby mniejsze kopie kreacji swoich mam. Fasony dla dorosłych są jednak zbyt poważne dla dzieci, dlatego trzeba znaleźć niełatwy kompromis pomiędzy dziecięcą słodyczą i powagą „dorosłych” kreacji.

Pierwszą zasadą, o której warto pamiętać, szukając kreacji dla dziewczynki, jest to, że dress code w stosunku do dzieci jest o wiele bardziej swobodny, niż w przypadku dorosłych. Jeśli więc nie chcecie decydować się na mini wersję uroczej księżniczki, wcale nie musicie wybierać sukienki spośród tych w kategorii „wizytowe”!

Przepiękne sukienki dla świadkowej i druhny!

Wystarczy po prostu ładna, prosta sukieneczka, którą twoja córka z pewnością założy chętnie także na inną okazję.

Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze sukienki dla dziecka? Warto zwrócić uwagę na:

Kolor – jasny kolor to podstawa. Ciemne są zbyt poważne i niepotrzebnie przytłaczają delikatność i radość dziecka!

Wzory – dziecięca sukienka nie powinna być mniejszą kopią sukienki dla dorosłych. Dlatego też mile widziane są wzory! Kwiaty, esy-floresy, a nawet zwierzątka – to wszystko jest dozwolone w dziecięcej kreacji!

Krój – w tym przypadku nie ma odgórnych reguł. Sukieneczka może być zarówno prosta, jak i rozkloszowana. Najważniejsze, żeby była wygodna i nie krępowała ruchów dziecka!

Każda propozycja, którą wybierzesz, będzie dobra – pod warunkiem jednak, że dziewczynka nie będzie wyglądała w niej jak mała – dorosła. Codzienna, ładna sukienka sprawdzi się tak samo dobrze – wystarczy odpowiednia fryzurka, opaska czy spineczki, by całość nabrała odświętnego charakteru!

