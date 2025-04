Romantyczny wyjazd do pięknego miejsca, tylko wy, urzędnik z USC, przypadkowi świadkowie, świeżo kupione obrączki i oczywiście wasza piękna miłość. W tajemnicy przed wszystkimi, z dala od rodziny i znajomych, wśród osób, które może i myślą, że jesteście szaleni, ale cieszą się waszym szczęściem. Której z was nigdy nie przyszło go głowy wziąć spontaniczny ślub?

Planujesz ślub cywilny? Sprawdź, o czym nie wolno ci zapomnieć

Polska to nie Las Vegas!

Muszę cię rozczarować stwierdzeniem, które nie jest zbyt odkrywcze, szczególnie dla kogoś, kto zna się na topografii świata. Polska to nie Las Vegas. Biurokracja oraz sterta różnych formalności, które nowożeńcy muszą wykonać przed ślubem, niemal uniemożliwiają spontaniczny ślub.

Jak wygląda ceremonia ślubu cywilnego

Formalności związane ze ślubem cywilnym

Przed zawarciem ślubu cywilnego musisz pamiętać o kilku istotnych formalnościach. Aby ustalić datę ślubu, musicie zgłosić się do USC na miesiąc i jeden dzień wcześniej. I tu już pojawia się największy problem i kontrargument dla ślubu cywilnego. Podczas wizyty podpisuje się oświadczenia o braku przeszkód do wstąpienia w związek małżeński, oczywiście należy też uiścić opłatę oraz podjąć decyzje w kwestii nazwiska małżonków.

Do tego dochodzi sterta dokumentów:

dowód osobisty,

skrócony akt urodzenia,

rozwodnicy muszą mieć ze sobą sądową decyzję o zakończeniu małżeństwa, wdowcy odpis zgonu małżonka, a cudzoziemcy paszport i przetłumaczony na język polski akt urodzenia.

O ile dowód osobisty zwykle nosimy przy sobie, o tyle skrócony akt urodzenia, dokument potwierdzający rozwód, czy akt zgonu małżonka, nie należą do dokumentów, które mamy na co dzień w torebce. Z cała tą papierologią i formalnościami związanymi ze ślubem cywilnym, spontaniczny ślub nie ma więc szans ... Pozostaje tylko wyjechać do Las Vegas!