Fot. Fotolia

Trzeba pamiętać, że rodziny Panny Młodej i Pana Młodego mogą sobie różnie wyobrażać przebieg zaręczyn, przygotowań, ślubnej ceremonii, wesela. Coś, co dla jednych jest oczywiste i wynika z rodzinnej tradycji, dla drugich może być niezrozumiałą fanaberią. Przy ślubnym ołtarzu spotyka się nie tylko dwoje zakochanych ludzi, ale i ich rodziny. Warto zadbać, by nikogo nie urazić, nie sprawić przykrości i dlatego pamiętajmy o zasadach savoire-vivre'u.

Reklama

Pamiętajcie o swoich marzeniach

Para Młoda przede wszystkim powinna zdawać sobie sprawę, że to ich dzień, najważniejszy w życiu, a więc powinny spełnić się właśnie ich marzenia. Rodzice swój ślub już przeżyli, więc nie powinni narzucać swojego zdania. Na rodzinne spotkanie, na którym wszyscy będziecie omawiać sprawy ślubu i wesela, przygotować należy spis spraw do omówienia. Para Młoda powinna poinformować, na kiedy wyznaczyła termin ślubu, jak wyobraża sobie ten dzień, co jest dla niej ważne, a co mniej. Ewentualne uwagi przyjmować powinno się ze spokojem, a decyzje najlepiej tłumaczyć bez wielkich emocji.

Polecamy: Ślub i wesele krok po kroku

Ustalcie odpowiedni budżet

Przy planowaniu przyjęcia weselnego trzeba przede wszystkim zadbać o określenie budżetu ślubnego. Może się zdarzyć, że rodziny jednej z osób nie będzie stać na huczne wesele. Wtedy ta druga rodzina nie może wymagać od nich wydania na ten cel wszystkich oszczędności czy zaciągnięcia kredytu. To sprawa bardzo delikatna.

Rodzina zamożniejsza może zaproponować rozsądny podział kosztów. Tu jednak są dwa niebezpieczeństwa: jedną z rodzin może nie być stać nawet na zapłacenie połowy ceny wielkiego wesela albo może się ona poczuć skrępowana swoją sytuacją finansową. Potrzebny będzie takt i kompromis.

Wybierzcie świadków

Na około 4 miesiące przed ślubem Para Młoda powinna wyznaczyć osoby, które będzie chciała poprosić na swoich świadków. Świadkiem powinien zostać ktoś bliski i dobrze zorganizowany. Do jego obowiązków należy np. opieka nad listą prezentów, towarzyszenie Parze Młodej podczas formalności ślubnych, przygotowanie wieczoru panieńskiego i kawalerskiego, pomoc przy odbieraniu życzeń, kwiatów, prezentów, a także opieka nad gośćmi weselnymi. Tak więc bycie świadkiem to zaszczyt, ale i spore obciążenie. Wybrana osoba może odmówić i należy to zrozumieć.

Wyślijcie zaproszenia przynajmniej 2 miesiące wcześniej

Wysyłanie zaproszeń trzeba zacząć co najmniej na 2 miesiące przed ślubem. Część gości na ślub będą chcieli zaprosić rodzice Pary Młodej, część gości można zaprosić osobiście wręczając im zaproszenia, a do reszty wysłać jedynie zaproszenia i potwierdzić ich wysłanie telefonicznie.

Zadbajcie o gości

Na przyjęcie weselne nie wypada zaprosić osób będących z kimś w stałym związku bez osoby towarzyszącej. Gościom należy zafundować dojazd z miejsca zaślubin do miejsca wesela oraz z przyjęcia do miejsca, gdzie będą nocować. Najbliższa rodzina może gościć się u Pary Młodej bądź ich najbliższych rodzin, natomiast reszcie gości należy zafundować hotel. Jeżeli Pary Młodej nie stać na to, należy poinformować o tym gości w zaproszeniach. Na zaproszeniach weselnych należy umieścić informację o liście prezentów ślubnych, ale zaznaczając, że goście mogą kupić także prezent spoza listy, czyli we własnym zakresie, według własnych upodobań.

Polecamy: Koszty ślubu i wesela - szczegółowy poradnik

Reklama

Usadźcie odpowiednio swoich gości przy stole

Z zasady goście przy stole powinni siedzieć na przemian: mężczyzna, kobieta, mężczyzna. Nie powinno rozdzielać się małżeństw. Osoby szczególnie godne szacunku (z racji wieku czy swej roli - np. chrzestni) powinny siedzieć bliżej Państwa Młodych. Dalej od nich usadza się młodszych kuzynów i znajomych. Miejsce na szczycie stołu uważane jest za honorowe - najczęściej siedzi tam gospodarz lub gospodyni przyjęcia. Warto wcześniej ustalić, czy na wesele zaproszone są także dzieci (i poinformować o tym rodziny mające pociechy). Jeśli tak - dobrze byłoby zorganizować im osobny stolik z nieco odmiennym menu.

Przyjęcie weselne zazwyczaj zaczyna się od toastu. Powinien wznieść go ojciec Panny Młodej, następnie w kolejności ojciec Pana Młodego, świadek, Pan Młody. Toast powinien być przemyślany, wzniosły ale ciepły i niezbyt długi, a przede wszystkim- wzniesiony kieliszkiem wina, absolutnie wódki! Kolejny punkt programu to posiłek, który zazwyczaj trwa półtorej godziny. Następnie czas na pierwszy taniec Pary Młodej, potem wypada, by Panna Młoda zatańczyła z teściem, tatą i drużbą, a Pan Młody z teściową, mamą i druhną. Podczas przyjęcia weselnego Państwo Młodzi powinni podejść do gości, z każdym przez chwilę porozmawiać i podziękować za przybycie, ale w pierwszej kolejności do osób starszych - zwłaszcza że one pewnie wcześniej opuszczą zabawę.