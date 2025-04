Ślubne DIY - słoiki i żarówki

Szukasz pomysłów na oryginalne ozdoby ślubne? Stwórz je samodzielnie! Zobacz, jak ze zwykłych słoików, butelek i żarówek wyczarować bajeczne dekoracje kwiatowe.

Cierpicie na zbieractwo? Waszi bliscy narzekają, że macie zagracione mieszkanie? To cudownie! Wyciągnijcie z szaf i piwnic stare słoiki, butelki, sznurki i skrawki materiałów - zrobimy z nich użytek! Damy nowe życie starym przedmiotom, a tym samym nadamy unikalny, stylowy klimat Waszemu weselu.

Jeśli kochacie styl skandynawski i rustykalny, lubicie naturalne materiały, biele, szarości i pastele, takie ozdoby, to jesteście w dobrym miesjcu! Zaczynamy!

Zwykła butelka po soczku marchewkowym nie przyćmi urody kwiatów, ale ją podkreśli i nada romantycznego charakteru.

Słoikowe kwietniki w kościele

Aby zrobić kwietniki do kościoła, potrzebujesz:



- około 12 takich samych słoików (rozmieszczenie co druga ławka),

- kilka metrów drucika lub sznurka,

- kilka metrów koronki lub białego materiału pociętego w półmetrowe paski,

- kwiaty: białe róże lub peonie, biała gipsówka,

- pręty, mocowanie do prętów lub gwoździk..

Wykonanie:



- pręty wygnij kombinerkami tak, aby utworzyć haczyk (możesz użyć też gotowych stojaków kościelnych). Przyczep je do ławki za pomocą mocowania do prętów lub wygiętego gwoździka (potrzebna zgoda proboszcza),

- słoiki ciasno owiń drucikiem lub sznurkiem. Po jego dwóch stronach przywiąż wstążki z koronki lub białego materiału,

- przytnij kwiaty i umieść je w słoiku.

- umieść dekorację na pręcie i dolej wody do słoika,

Gotowe!

Wskazówka: Jeśli podoba Ci się ten pomysł, do kompletu zrób także "słoikowe świeczniki". Do małych słoiczków obwiązanych białą wstążką lub koronką, włóż małe świeczki (np. tea lighty). Ułóż je na podłodze wzdłuż kościoła, aby utworzyły drogę, którą będziecie kroczyć do ołtarza.

Koronkowe butelki na stole weselnym

Aby zrobić wazon z butelek, potrzebujesz:



- butelki po soczku dla dzieci,

- haftowanej serwetki lub białej koronki,

- kleju w spray'u lub kleju typu Magic,

- białych różyczek lub goździków,

- wstążki w kolorze pudrowego różu.

Wykonanie:



- butelki umyj i wytrzyj do suchości,

- weź serwetkę (jeśli masz koronkę, przytnij ją tak, aby otoczyła butelkę), spryskaj lub posmaruj ją klejem, a potem turlaj po niej butelką (ładnie się przyklei),

- kiedy butelka wyschnie, możesz ją ozdobić kokardką ze wstążki,

- do gotowego wazonu wlej wodę i umieść w nim kilka białych kwiatków.

Gotowe!

Wskazówka: Jeśli podobają Ci się takie wazony, do kompletu możesz zrobić świeczniki i cukiernice na słodycze. W tym celu użyj ozdobnych słoików (kupisz je w sieciówkach typu Ikea, Home&You, Tchibo).

Romantyczne girlandy z żarówek

Do wykonania wiszącego wazonika, potrzebne Ci będą:



- zwykła żarówka (świetlówka zawiera rtęć, nie należy jej używać),

- 2 druciki,

- miała farba do metalu i mały pędzelek,

- małe szczypce,

- klucz imbusowy,

- żyłka,

- kwiatki, np. małe różyczki.

Wykonanie:



- weź szczypce i usuń z żarówki zewnętrzną stopkę kontaktu elektrycznego,

- ostrożnie zbij czarne szkło znajdujące się u podstawy żarówki (szczypcami),

- włóż imbusik do szklanego słupka znajdującego się wewnątrz żarówki, aby pękł,

- wyciągnij szczypczykami wszystko z żarówki,

- owiń żarówkę pierwszym drutem tworząc po bokach dwie pętelki,

- drugi drucik wygnij z dwóch stron, a by stworzyć uchwyt z haczykami,

- metalowe elementy pomaluj na biało,

- do metalowego uchwytu przymocuj żyłkę,

- wazonik powieś na gałęzi lub w innym wybranym miejscu,

- napełnik go wodą i włóż kwiatka.

Gotowe!

Wskazówka: Aby girlanda wyglądała jeszcze efektowniej, oprócz wazoników przewieś kryształowy łańcuch (może być taki jak na choinkę).

Jeśli nie masz tylu żarówek, wykorzystaj małe buteleczki lub słoiczki. Efekt będzie podobny!

