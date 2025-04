Obecnie pary, organizując ceremoniał ślubu, nie podlegają rejonizacji i mogą zawierać małżeństwo w dowolnym USC w kraju. Muszą jednak pamiętać o terminach obowiązujących w urzędzie, a także o nieodzownych dokumentach i opłatach.

Najważniejsze terminy

Planując zawarcie ślubu w USC musimy pamiętać w właściwych terminach. Nawet jeden dzień spóźnienia może spowodować, że terminarz całego przedsięwzięcia rozciągnie się w czasie. Dlatego do urzędu para młoda musi się zgłosić przynajmniej miesiąc przed planowanym ślubem. Pamiętajmy jednak, że w przypadku terminów szczególnie popularnych, do których należy przykładowo okres świąteczny, wskazane jest zgłoszenie się do USC wcześniej, nawet na dwa miesiące przed uroczystością. W tym spotkaniu obowiązkowo uczestniczą obie strony zawierające małżeństwo, natomiast nie ma konieczności obecności świadków.

Po co wcześniejsza wizyta w USC?

Wiele par młodych zadaje sobie pytanie, po co właściwie muszą pojawiać się w urzędzie w terminie wcześniejszym. Ta formalność jest konieczna w celu wykluczenia istnienia jakichkolwiek przeszkód do zawarcia małżeństwa. Warto, aby przyszli małżonkowie wcześniej uzgodnili, jakie nazwiska będą po ślubie nosić oni oraz ich dzieci. Podczas tego spotkania młoda para musi przedstawić odpowiednie dokumentu. W każdym przypadku jest to dowód osobisty i skrócony odpis aktu urodzenia. Dodatkowo osoby rozwiedzione powinny przedstawić także skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, natomiast osoby owdowiałe – skrócony odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka.

Warto pamiętać, iż odpisy aktu urodzenia zawsze pobieramy jedynie w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Koszty wydania stosownych dokumentów są symboliczne i nie powinny przekroczyć ok. 100 zł.

Kiedy świadkowie?

Świadkowie powinni pojawić się w USC w dniu zawarcia związku małżeńskiego na około 30 minut przed wyznaczoną godziną ceremonii. Ich rola zaczyna się od okazania dowodu tożsamości i podpisania stosownych dokumentów.

Przebieg uroczystości zawarcia małżeństwa

Ceremonia ślubna w urzędzie przebiega w obecności kierownika USC i dwóch pełnoletnich świadków. Z reguły trwa około 15-20 minut i zaczyna się króciutką przemową urzędnika o roli małżeństwa w społeczeństwie. Następnie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pyta narzeczonych, czy uczynią wszystko, aby ich małżeństwo było trwałe i szczęśliwe, po czym następuje ceremonia nakładania obrączek i całość kończy się podpisaniem aktu małżeństwa przez małżonków, dwóch świadków i kierownika USC.

Na ceremonię ślubną w urzędzie można zamówić oprawę muzyczną (koszty ponoszą małżonkowie). Z reguły uroczystość kończy się życzeniami dla młodej pary przekazanymi przez kierownika USC, świadków oraz pozostałych zgromadzonych gości na tej uroczystości.