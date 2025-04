Ślub humanistyczny - co to takiego?



Zawarcie związku małżeńskiego jest jedną z najważniejszych chwil w życiu każdego człowieka. Już jako małe dziewczynki wyobrażamy sobie piękną białą suknię i snujemy plany, jak będzie wyglądał TEN DZIEŃ. Pragniemy, aby był to moment doniosły i magiczny, który zapadnie w pamięć wszystkim gościom. Moment, w którym wypowiemy słowa przysięgi małżeńskiej ze wzruszeniem i głośnym biciem serca… I tu właśnie pojawia się problem…

Ślub to jeden z najważniejszych dni w twoim życiu. Szczególnie te, zawierane w kościołach są niezwykle magiczne i wzruszające.

W Polsce dominują śluby kościelne, konkordatowe (ślub brany w kościele pociągający za sobą skutki w sferze prawnej) oraz śluby cywilne. Śluby kościelne zazwyczaj są wzruszające i magiczne. Już samo miejsce, czy to zabytkowe czy nowoczesne wnętrze kościoła nadaje wydarzeniu podniosły charakter. Niestety nie można tego powiedzieć o ślubach zawieranych w Urzędach Stanu Cywilnego… Te kojarzą nam się, delikatnie mówiąc, nie najlepiej i nawet jeśli uda nam się zorganizować ślub cywilny w plenerze i przygotować romantyczną scenerię, to niestety cały nastrój zepsują właśnie słowa przysięgi małżeńskiej, która jest delikatnie mówiąc, zbyt formalna. Czy mamy zatem jakąś alternatywę?

Tak! Ślub humanistyczny!



Śluby humanistyczne są praktykowane w wielu krajach zachodnich, skąd przywędrowały i do nas. Udzielane są przez mistrzów ceremonii wyznaczonych przez organizację humanistyczną. Ślubów humanistycznych w Polsce udziela Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, organizacja należąca do światowego ruchu humanistycznego. Jest to tzw. ceremonia przejścia, rozumiana jako wydarzenie społeczne i wspólnotowe. Niestety w Polsce zawarcie ślubu humanistycznego nie pociąga za sobą skutków cywilnoprawnych. Dla osób chcących być małżeństwem również w świetle prawa rozwiązaniem jest połączenie dwóch ceremonii: ślubu humanistycznego i cywilnego.

Jeśli ty i twój partner, chcecie być małżeństwem również prawnie, zdecydujcie się na ślub humanistyczny oraz cywilny /Fot. TogetherForever

Czym zatem jest ślub humanistyczny?



Dla humanistów najważniejszy jest człowiek. Człowiek jako indywidualista. Człowiek i jego wnętrze, emocje. Dla humanistów każda jednostka jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Dlatego też ceremonia zaślubin powinna być od początku do końca skoncentrowana na człowieku, na jego uczuciach, emocjach i myślach. To para młoda jest w centrum uwagi, co właściwie jest oczywiste, ale chodzi tutaj o inny wymiar skupienia – chodzi o przekazanie otoczeniu stanu swojego ducha, wyznawanych wartości i uczuć, które żywimy do partnera i którymi chcemy podzielić się w magiczny sposób ze światem.

Humaniści wierzą w ludzki potencjał twórczy. Każda uroczystość ma indywidualny, nieszablonowy charakter. To para młoda przygotowuje słowa przysięgi małżeńskiej i ma wpływ na cały przebieg uroczystości. Śluby humanistyczne są dla par, które poszukują piękna i głębi w ceremonii zaślubin, które chcą wyrazić w niej swoją estetykę i poglądy oraz przede wszystkim indywidualność.

Ceremonia może odbyć się w dowolnym miejscu i dowolnej scenerii. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od kreatywności pary młodej. Fragment ulubionej książki czytany przez pana młodego, wiersz zadeklamowany przez pannę młodą, wspólny taniec emanujący uczuciami czy też wsłuchanie się w kilka taktów utworu muzycznego – to wszystko wprowadzi jedyny i niepowtarzalny klimat i pozwoli zebranym gościom, prawie namacalnie dotknąć uczuć i emocji, którymi chcą się podzielić z nimi państwo młodzi.

Chcesz wyrazić swoje własne JA? Chcesz w sposób indywidualny podzielić się swoimi uczuciami? Chcesz samodzielnie przygotować słowa przysięgi małżeńskiej? Ślub humanistyczny jest dla ciebie! /Fot. TogetherForever

Dla kogo jest ślub humanistyczny?



Ta ceremonia jest w zasadzie dla każdego, kto w sposób nieszablonowy chce wyrazić własne JA oraz chce podzielić się swoją miłością, uczuciami w sposób indywidualny i zrozumiały tylko dla siebie. Jest to ślub dla osób nieznoszących schematów i banalnego myślenia. Dla osób, które nie utożsamiają przysięgi małżeńskiej składanej ukochanej osobie z żadną religią. Wreszcie dla osób, które chcą, żeby ten dzień wyglądał inaczej i był taki, jak sobie wymarzyli.

Pamiętajmy jednak, że w Polsce ślub humanistyczny ma znaczenie tylko i wyłącznie społeczne, wspólnotowe, nie rodzi za sobą żadnych skutków prawnych. Gdy więc decydujemy się na ceremoniał humanistyczny i chcemy, aby nasze małżeństwo nabrało mocy prawnej, musimy wziąć także ślub cywilny.

Czy zwyczaj ten przyjmie się w Polsce? Czas pokaże. Dla jednych ślub humanistyczny może być tylko fanaberią, zachcianką. Inni w ogóle nie nazwą go ślubem i nie potraktują poważnie. Jeszcze inni będą zachwyceni podniosłością i klimatem uroczystości, gdzie dwoje ludzi wyznaje sobie miłość we właściwy tylko im sposób, gdzie słowa i uczucia płyną z głębi serca, a nie są tylko formułką powtarzaną od lat.

Autor: Specjalista portalu abcslubu.pl - Marta Grzegorzewska

Fot. TogetherForever

