Młodzi, którzy biorą tylko ślub cywilny, oczekują odpowiedniej oprawy swojej uroczystości. Niestety nie wszystkie urzędy są w stanie taką zapewnić. Ślub w urzędzie trwa zaledwie 10 minut, w trakcie których urzędnik wygłasza krótką standardową formułkę, a w kolejce na korytarzu czeka kolejnych kilka par.

Szara rzeczywistość

Brakuje pięknych dekoracji, oprawy muzycznej, nie wspominając już o odrapanych ścianach urzędów, wyliniałych dywanach, czy (o zgrozo!) plastikowych, ogrodowych krzesłach... Niekiedy pojawiają się poważniejsze problemy jak brak miejsc dla gości.

Młode pary marzą, by te kilka minut było poświęcone tylko im. Oprócz urzędowej formułki chcieliby usłyszeć kilka ciepłych słów skierowanych do nich „od serca”, nakładać sobie obrączki przy akompaniamencie muzyki na żywo, a przede wszystkim, by najbliżsi mogli im towarzyszyć, bez obawy, że się nie zmieszczą...

Niby nie tak wiele, ale jednak wcale nie jest to takie proste do zrealizowania.

Uzasadnione przyczyny...

Wszystkiemu jak zwykle winne są niejasne przepisy oraz brak dobrej woli urzędników. Kwestię ślubów cywilnych w plenerze reguluje Prawo o aktach stanu cywilnego, pkt. 3: „Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem stanu cywilnego”. Problem tkwi w pojęciu „uzasadnione przyczyny”, które każdy urzędnik interpretuje inaczej. Najczęściej usłyszymy, że jest to sytuacja, która uniemożliwia stawienie się pary młodej w USC, czyli poważna choroba, pobyt w szpitalu czy w zakładzie karnym.

Obecnie przepis bywa interpretowany nieco „luźniej” przez niektórych urzędników, jednakże ciągle jest to rzadko spotykane.

Młodzi, którzy decydują się zawalczyć o organizację swojego ślubu w plenerze, wysyłają pismo, w którym opisują ważne dla nich przyczyny takiej formy uroczystości i proszą o oddelegowanie urzędnika na ślub w plenerze.

Godne czy nie?

Niestety urząd urzędowi nierówny i odpowiedzi bywają rozmaite. Większość urzędników nie zgadza się wyjść w plener chroniąc się w/w przepisem, a także argumentem, że miejsce ceremonii zaślubin musi być godne i odpowiednio przygotowane.

Zdarzają się jednak urzędy „przyjazne”, które pragną pomóc Młodej Parze spełnić ich marzenia. Znane są w Polsce przypadki udzielania ślubów cywilnych na plaży, w ogrodach, ale także w balonie i w... galerii handlowej.

Wnioski

Chyba czas już najwyższy zacząć grać w lidze państw cywilizowanych. Wystarczy ustalić opłatę za udzielenie ślubu poza USC i po prostu na każdy wniosek spełniający wymogi formalne odpowiadać pozytywnie. To już działa w innych krajach i dobrze, żeby potrzeby naszych obywateli również zaczęły być uwzględniane.

Aneta Gorszwa-Janiak

Członek Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych